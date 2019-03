«Warum nutzen meine Kollegen Frauen aus?»

Frage von Ben (30) an Doktor Sex: Ich habe in meinem Freundeskreis mehrere Kollegen, die mit verschiedenen Frauen gleichzeitig etwas am Laufen haben. Sie alle finden eine Frau jeweils nur interessant, so lange sie sie nicht kennen – also noch keinen Sex mit ihr hatten. Danach folgt sofort das nächste Abenteuer.

Bruno Wermuth ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der L'essentiel- und 20 Minuten-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.



Hast auch Du eine Frage?



Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an



Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der- und-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an dr.sex@lessentiel.lu Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Community-Push

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Ich verstehe ihr Verhalten nicht, denn ich suche die eine, richtige Partnerin für mich und würde nie einfach so zu meinem persönlichen Vergnügen wahllos abschleppen, was mir gerade so begegnet. Ich denke, es ist unfair, Frauen auszunutzen und sie einfach gegen eine andere auszutauschen – auch dann, wenn sie mehr möchten.

Warum tun manche Männer das? Haben sie Angst, es könnten Gefühle entstehen, wenn sie sich tiefer einlassen? Oder ist es der Kick der Eroberung – die Lust am Entdecken des Unbekannten? Folgen sie einfach ihrem Jagdinstinkt? Oft denke ich, dass mit mir etwas nicht stimmt und Frauen sich von Arschlöchern und Machos mehr angezogen fühlen.

Antwort von Doktor Sex

Lieber Ben

Deine Frage nach den Beweggründen deiner Kollegen, sich wie beschrieben zu verhalten, ist nicht schlüssig zu beantworten. Sicher ist, dass eine gewisse Anzahl gelebter Jahre und rein äußerlich als Erwachsener aufzutreten, nicht davor schützt, innerlich unreif, egoistisch und oberflächlich zu sein.

Würde man sie darauf ansprechen, sähen sie in ihrem Verhalten vermutlich kein Problem, da sie ja einfach die Rolle spielen, die ihnen als Akteure in einer Konsum- und Spaßgesellschaft zugedacht ist: Sie befriedigen ihre kurzfristigen Bedürfnisse, ohne sich dabei groß Gedanken über die Konsequenzen ihres Tuns zu machen.

Letztlich sind dies alles aber nur Spekulationen. Aber vielleicht willst du sie ja auf ein Gespräch einladen? Es wäre jedenfalls interessant, sie persönlich mit den Fragen zu konfrontieren, die du mir hier stellst – und zu hören, was sie darauf für Antworten haben.

Mit dir ist nichts falsch. Lass dir Zeit beim Finden deiner Frau fürs Leben. Bedenke dabei aber auch, dass es die perfekte Partnerin genauso wenig gibt wie die perfekte Beziehung mit ihr. Auch Frauen sind letztlich «nur» Menschen und du tust deshalb gut daran, die Bodenhaftung nicht zu verlieren und mit deinen Wünschen und Ansprüchen realistisch zu bleiben. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@20minuten.ch

(L'essentiel/wer)