«Der Sex mit meinem Freund ist komisch!»

Ich (49) habe einen Freund. Der Sex mit ihm ist erstens selten und zweitens komisch. Er will immer nur am Morgen, da er tagsüber und am Abend dafür zu müde sei. Sein Penis wird aber gar nie richtig hart. Auch wenn ich ihn mal anmache, läuft in seiner Hose nichts. Einen Orgasmus hatte er nur etwa jedes zehnte Mal.

In einem der höchst seltenen Gespräche über das Thema kam nun neulich heraus, dass er seit Jahren ein Erektionsproblem hat, damit aber noch nie beim Arzt war. Sobald es um Sex geht, weiche er mir deshalb aus, da er nicht dauernd das Gefühl haben wolle, zu versagen und mich zu enttäuschen.

Als ich ihm sagte, ich hätte kein Problem damit, er sei mein Freund wegen seiner Person und nicht wegen seines Schwanzes, hat ihn dies beruhigt. Trotzdem bin ich etwas im Zweifel, und da für ihn alles oberpeinlich ist, weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Sollte er nicht einen Gesundheitscheck machen? Und wie bringe ich ihn dazu, zum Arzt zu gehen?

Liebe Anne

Auch wenn ich weiß, dass man mit Reden längst nicht alle Probleme löst, die in einer Beziehung so auftauchen können, bin ich der Meinung, dass Gespräche eine der Grundvoraussetzungen sind, um eine Partnerschaft auf Kurs zu halten.

Unbequeme Themen einfach aus der Kommunikation auszuschließen und zu versuchen, sich irgendwie durchzuwurschteln, führt – wie du unschwer feststellen kannst – zu nichts Gutem und endet mittelfristig im totalen Chaos.

Zweierlei ist sonnenklar: Dein Freund sollte unbedingt und bald einen Arzt konsultieren und sich von diesem auf Herz und Nieren untersuchen lassen. Und als Beziehungspartner solltet ihr eine Paarberatung buchen und dort ein Kommunikationstraining absolvieren!

Ihn gegen seinen Willen dazu zu bringen, einen Arzt aufzusuchen, geht nicht. Jedoch könntest du ihm Gründe aufzeigen, die einen Arztbesuch attraktiv erscheinen lassen. Zum Beispiel die Möglichkeit, unbeschwert mit dir Sex zu haben.

Falls er besser auf Bedrohungsszenarien anspricht, kannst du ihm erklären, dass Erektionsstörungen oftmals ein erster Indikator sind für ernsthafte körperliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus (die sogenannte Zuckerkrankheit).

Ich kann gut verstehen, dass sich dein Freund mit seinem Problem lieber nicht exponieren möchte. Aber es dürfte ihm einleuchten, dass ein Symptom, welches mit einer potenziell tödlichen Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird, ernst genommen und abgeklärt werden sollte. Alles Gute!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)