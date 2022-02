«Nach 20 Jahren Ehe habe ich mich neu verliebt!»

Frage von Dave (55) an Doktor Sex

Ich (55) habe einen tollen Job, bin seit 20 Jahren verheiratet und eigentlich glücklich mit meiner Frau. Nun habe ich mich aber unsterblich in eine neue Arbeitskollegin verliebt. Sie ist 31, Single und eine sehr fröhliche, attraktive und lebenslustige Frau. Kürzlich habe ich sie zu einem exquisiten Abendessen eingeladen. Sie verhielt sich sehr korrekt und sagte, sie trenne Beruf und Privatleben strikt.

Ich fühle mich völlig verloren und habe keine Ahnung, was ich nun tun soll. Egal, welche Entscheidung ich mir vorstelle: Jede fühlt sich letztlich falsch an! Ihr meine Liebe zu gestehen, könnte fatal enden. Meine Partnerin weiß Bescheid, aber auch sie ist ratlos. Ich denke Tag und Nacht an diese Frau, auch wenn ich weiß, dass aus uns nie etwas werden wird. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Dave!



Was du gerade erlebst, geschieht vielen Menschen. Je länger eine Beziehung dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Leben Verlockungen präsentiert, die den Alltag, in dem man es sich über die Jahre bequem eingerichtet hat, mächtig durcheinander wirbeln.

Ein Kollege von mir, ebenfalls Paarberater, meinte einmal: Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er der Person begegnet, welche genau die 30 Prozent der Wünsche und Bedürfnisse abdeckt, die ihm in seiner Beziehung fehlen. Auch wenn er mit 70 Prozent Zufriedenheit eigentlich gut lebt, wird ihn diese Person aufwühlen. Und womöglich zu überstürzten Handlungen verleiten.

Wenn er dann aus seiner Verblendung aufwacht und herausgefunden hat, dass die Person halt eben tatsächlich «nur» die fehlenden 30 Prozent abdeckt und die fundamental wichtigen 70 Prozent komplett fehlen, ist der Schaden oft bereits angerichtet.

Es geht darum, inne zu halten und nachzudenken

Eine rationale Analyse der Situation ruft die Vernunft auf den Plan. Und diese sagt unmissverständlich, dass es absolut keinen Sinn macht, jetzt etwas zu entscheiden oder gar zu handeln. Vielmehr geht es nun darum, inne zu halten und – soweit dies möglich ist – in Ruhe nachzudenken. Was ist es, was dir diese Frau gibt? Gibt es Ungelebtes und Unentdecktes, von dem du ahnst, dass es durch sie zum Leben erweckt werden könnte? Oder spürst du so etwas wie «Torschlusspanik» angesichts deines doch schon reiferen Alters?

Es spricht nichts dagegen, diese Begegnung als Inspiration zu nutzen. Und vielleicht kannst du sie sogar als Anlass für eine Standortbestimmung in deinem Leben sehen. Mit 55 hast du mehr als die Hälfte davon hinter dir. Es könnte daher Sinn machen, dich zu fragen, was du in den verbleibenden zwanzig bis dreissig Jahren noch realisieren willst. Wer weiß, vielleicht mag deine Frau bei diesem Projekt ja sogar mitmachen? Alles Gute!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)