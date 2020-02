«Dass er keinen Sex mehr will, macht mich fertig!»

Frage von Sarah (23) an Dr. Sex: Seit drei Jahren habe ich einen Freund, seit zwei Jahren leben wir in einer gemeinsamen Wohnung. Am Anfang unserer Beziehung konnten wir kaum die Hände voneinander lassen und hatten täglich Sex. Aber seit einem Jahr kommt es kaum noch dazu.

Er zeigt mir zwar mit Kuscheln und Küssen, dass er mich liebt, aber im Bett läuft fast nichts mehr. Ich habe schon einiges ausprobiert: Sexy Dessous, Spielzeug oder Selbstbefriedigung vor ihm. Alles ließ ihn kalt. Wenn ich das Thema anspreche, sagt er, dass es nicht an mir liege. Er sei einfach nicht mehr so heiß auf Sex.

Die Sache macht mich echt fertig! Ich liebe ihn auch, aber mir ist Sex sehr wichtig, und ich merke, dass ich unausgeglichener bin, seit es nicht mehr so läuft im Bett. Ich weiß nicht, was ich noch machen könnte, um ihm zu gefallen und wieder mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Hast du mir einen Tipp?

Antwort von Dr. Sex

Liebe Sarah,

die sexuellen Bedürfnisse wandeln sich. Mal werden sie kleiner, dann flackern sie plötzlich wieder auf. In länger dauernden Beziehungen dehnen sich die Phasen ohne Sex häufig immer weiter aus. Und plötzlich merkt man dann, dass Monate oder gar Jahre vergangen sind, in denen Sex kaum noch ein Thema war.

Weil es schwieriger ist, neu anzufangen als dranzubleiben, sollte man die Erotik und den Sex in einer Beziehung nie ganz einschlafen lassen. Auch dann nicht, wenn kein spontaner Impuls nach körperlicher Nähe oder Sex vorhanden ist oder man, wie es dein Freund nennt, nicht mehr heiß darauf ist.

Sex in einer Beziehung lebt grundsätzlich davon, dass er stattfindet. Und dafür sind beide verantwortlich. Dein Freund macht es sich sehr einfach mit seiner Begründung. Ein lieber Kerl, der sich im Alltag bemüht und auch noch ein bisschen küsst und kuschelt, ist definitiv nicht das, was du willst.

Sein Wegschauen und der Versuch, die Sache irgendwie auszusitzen, führen geradewegs ins Verderben. Es ist deshalb an der Zeit, dass dein Freund die Verantwortung für euren Sex aktiv mitträgt und diesen auch mitgestaltet. Damit dies gelingt, muss er aber wissen, wo du stehst und was bei dir Sache ist.

Hör auf, ihm Verständnis entgegenzubringen und noch mehr auszuprobieren, um seine Lust zu wecken. Konfrontiere ihn stattdessen mit deiner Sicht der Dinge und sag ihm klipp und klar, dass du nicht länger bereit bist, sein Verhalten einfach hinzunehmen und dich mit Zärtlichkeiten abspeisen zu lassen.

Diese Konfrontation ist zwar nicht die Lösung des Problems, aber der notwendige erste Schritt, der deinem Freund klarmachen wird, dass er nun die Komfortzone verlassen und mit dir in eine echte Auseinandersetzung über eure Sexualität eintreten muss. Alles Gute!

