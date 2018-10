«Ich schäme mich meiner bisexuellen Gedanken!»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Frage von Anita (35) an Dr Sex: Seit mich im Ausgang eine Bekannte geküsst und angefasst hat, muss ich dauernd daran denken, wie es wäre, mit ihr nackt zu sein, sie am ganzen Körper zu berühren und mit ihr Sex zu haben. Sie hat mir irgendwie einfach total den Kopf verdreht und ich muss oft – meiner Meinung nach zu oft – an sie denken.

Bruno Wermuth ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der L'essentiel- und 20 Minuten-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.



Hast auch Du eine Frage?



Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an



Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der- und-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an dr.sex@lessentiel.lu Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Community-Push

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Der Punkt ist, dass ich so etwas zum ersten Mal erlebe und solche Gedanken bisher in keiner Weise hatte. Kann es vielleicht sein, dass ich plötzlich bisexuell bin, oder stehe ich einfach nur auf diese eine Frau? Ich habe keine Ahnung, wie ich mit all dem umgehen soll und ich schäme mich sehr dafür!

Trotzdem würde ich es gern mit ihr ausprobieren, jedoch habe ich ziemlich Angst, davor, dass es mir gefallen könnte. Meinem Freund habe ich alles erzählt. Er findet es eher amüsant als bedenklich und versteht meine Angst überhaupt nicht. Hast du eine Idee, was ich nun tun könnte?

Antwort von Dr Sex

Liebe Anita

Ob etwas zum Problem wird, hat nicht zuletzt mit den Haltungen und Denkweisen von Menschen zu tun. Da du bisher die Möglichkeit außer Acht gelassen hast, von einer Frau fasziniert und sexuell angezogen zu sein, wurde dein Selbstbild durch dieses Erlebnis unerwartet erschüttert. Vielleicht hilft es dir, wenn du dem, was in deinem Leben gerade geschieht, einfach mit einer offeneren Haltung begegnest.

Die Begriffe hetero-, homo- und bisexuell dienen dazu, die erotischen Neigungen von Menschen zu kategorisieren. Letztlich gibt es innerhalb dieser Kategorien – aber auch zwischen den Extremen «hetero» und «homo» – unzählige Nuancen. Und zudem geht es bei der sexuellen Orientierung auch um weit mehr als nur die Frage, mit wem man bevorzugt Sex hat.

Untersuchungen haben gezeigt, dass nur wenige Menschen ausschließlich hetero- oder homosexuell sind. Die meisten haben mehr oder weniger ausgeprägt beide Neigungen. Daher machen auch viel mehr Menschen homosexuelle Erfahrungen, als man vielleicht denken würde – auch solche, die äußerlich heterosexuell leben.

Dass du dich in diese Frau verguckt hast, ist kein Grund zur Sorge. Und wichtiger, als dir bezüglich deiner sexuellen Orientierung den Kopf zu zerbrechen, scheint mir, dass du deiner Neugier folgst – also dich einfach auf sie einlässt und schaust, wohin dich dieses Erlebnis tragen wird. Ob es Folgen haben wird und du dich deshalb künftig einer anderen Kategorie zuordnen willst, kannst du dir später immer noch überlegen.

Da dein Freund der Sache gegenüber offen zu sein scheint, dürfte es auch kein Problem sein, ihm zu erzählen, was du vorhast. Dadurch fällt ein weiteres Stressmoment weg. Und falls dir die Geschichte über den Kopf zu wachsen droht: Scheue dich nicht, eine fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Alles Gute!

(L'essentiel/wer)