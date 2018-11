«Ist es schlimm, wenn man nie Streit hat?»

Frage von Lore (24) an Dr Sex: Ich habe seit zwei Jahren einen Freund und wir sind zusammen sehr glücklich. Er macht alles für mich, der Sex ist super und wir sind noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Wir können auch kaum die Finger voneinander lassen, obwohl wir zusammenwohnen und sehr viel gemeinsam machen.

Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert.

Trotzdem gibt es ein Problem: Wir streiten uns nie! Wenn wir Differenzen haben, werden sie harmonisch ausdiskutiert. Auch Fremdgehen oder Eifersucht sind keine Themen in unserer Beziehung. Ich komme mir irgendwie komisch vor, weil unsere Partnerschaft so intakt ist und ich nach wie vor überglücklich mit meinem Schatz bin.

Die Medien sind ja voll von Beziehungsproblemen und auch in unserem Umfeld trennen sich dauernd Paare nach endlosen Streitereien. Haben wir in dieser problembelasteten und unzufriedenen Gesellschaft überhaupt eine Chance, ein glückliches Paar zu bleiben? Oder werden wir uns mit der Zeit den Gegebenheiten anpassen müssen?

Antwort von Dr Sex

Liebe Lore

Die rhetorische Ironie in deiner Frage ist unüberhörbar. Vielleicht ist sie aber kleiner, als ich zu hören meine, und du sorgst dich tatsächlich sehr angesichts der Herausforderung, in einer leistungsorientierten und entsprechend konfliktbereiten Gesellschaft eine auf Verständigung und Dialog aufbauende Beziehung zu leben.

Auch mir fällt immer wieder auf, wie gering die Bereitschaft mancher Menschen ist, sich in einer Beziehung gegenseitig Raum zu geben und Lernprozesse zuzugestehen. Einigen scheint eine Beziehung nur gerade so lang wichtig zu sein, wie diese ihren individuellen – und oftmals geradezu egoistischen – Ansprüchen dient.

Was die mediale Berichterstattung über Paarbeziehungen angeht, scheint mir Vorsicht geboten. In einem wie oben beschriebenen gesellschaftlichen Umfeld kann man kaum erwarten, dass eine Berichterstattung überwiegt, die das friedliche und erfolgreiche Zusammenleben glücklicher Paare beinhaltet.

Aber nur, weil die Medien fast ausschließlich über Probleme in Beziehungen berichten, heißt dies nicht automatisch auch, dass es keine solchen Paare gibt. Es gilt aber auch hier, was ein tibetisches Sprichwort trefflich beschreibt: Ein einzelner Baum, der fällt, macht mehr Lärm, als ein ganzer Wald, der wächst.

Ich finde, ihr dürft eurer Zukunft als Paar gelassen entgegenschauen. Obwohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in eurer Beziehung mittelfristig nichts so bleiben wird, wie es heute ist, habt ihr doch beste Voraussetzungen, um mit den anstehenden Veränderungen kompetent und erfolgreich umzugehen.

Haltet euch einfach an die Qualitätsstandards, dir ihr euch in den letzten zwei Jahren erarbeitet habt. Mehr von dem zu tun, was in der Folge zu einem gewünschten Resultat führt, kann sicher nicht falsch sein. Alles Gute!

