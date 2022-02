«Kann mich nicht zwischen Frauen entscheiden»

Frage von Caspar (26) an Doktor Sex

Ich bin seit bald zwei Jahren Single. In den letzten zwei Monaten habe ich aber intensive Gefühle für zwei Frauen entwickelt. Mit beiden könnte ich mir eine Beziehung sehr gut vorstellen. Und beide würden sich wünschen, mit mir zusammen zu sein. Leider kann ich mich aber nicht entscheiden.

Vor dieser polyamoren Phase hatte ich viele Jahre eine Partnerin und war glücklich mit ihr. Für mich ist deshalb auch klar, dass ich nicht in der Lage bin, längerfristig mit zwei Frauen intim und in Beziehung zu sein, auch wenn ich in meiner Phantasie gerne weiterhin beide genießen würde.

Ich bringe es einfach nicht übers Herz, mich von einer der beiden zu verabschieden. Wie muss ich vorgehen, um möglichst schmerzfrei und ohne jemand zu verletzen, aus dieser verzwickten Situation herauszukommen?

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Dieses Sprichwort bringt auf den Punkt, was Menschen erleben, die sich für oder gegen eine*n Partner*in entscheiden müssen. Wer daran nicht genug leidet, der gibt – wie du – noch einen drauf und lacht sich eine zweite Frau an, frei nach dem Motto: Noch mehr Wahl verdoppelt die Qual! Ironie off.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ohne Verletzungen und Leiden wird es nicht gehen. Aufgrund deiner Beschreibung muss ich nämlich annehmen, dass alle Beteiligten emotional stark involviert sind. Deshalb wird es auch für alle schmerzlich sein, sich aus den Verstrickungen wieder zu lösen. Die Frage ist daher, wie du den Schaden, den du ja bereits angerichtet hast (wenn auch unbewusst), nicht noch vergrößerst!

Informiere deine Verehrerinnen!

In diesem Zusammenhang scheint mir wichtig, dass du dich zum Beteiligten auf Augenhöhe machst. Dazu gehört auch, dir mal zu überlegen, wie es sich wohl anfühlen könnte, eine Frau nur für gewisse Stunden zu sein, die Mann genießt.

By the way: Wissen die beiden Frauen eigentlich voneinander? Wenn du von Polyamorie sprichst, müsstest du nämlich auch transparent machen, dass du auf zwei Hochzeiten tanzt. Falls dies nicht der Fall ist: Mach es zum Thema! Möglicherweise erledigt sich dein Problem dann ganz schnell von selbst. Oder dann ergibt sich die Option einer offen gelebten Dreierbeziehung. Du müsstest dann gar nichts ändern und könntest sie - wie du es nennst - weiterhin genießen und beglücken. Alles Gute!

