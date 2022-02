«Fremdgeküsst – wie gehe ich damit um?»

Frage von Irma (26) an Doktor Sex

Ich habe seit zwei Jahren eine Beziehung. Diese läuft gerade gar nicht gut. Nun habe ich neulich nach einer WG-Party einen anderen Mann geküsst. Wir haben sogar gekuschelt und viel über meine Beziehung geredet.

Bruno Wermuth ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der L'essentiel- und 20 Minuten-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.



Ich denke, dass mein Beziehungsproblem der Grund war, warum ich ihm so nahe kam. Zudem waren wir sehr betrunken, was wohl dazu geführt hat, dass die Hemmschwelle bei uns beiden tief war.

Seither plagt mich das schlechte Gewissen und ich weiß nicht, wie ich mit dem Erlebnis umgehen soll. Meine Beziehung ist mir mega wichtig und ich möchte meinen Freund nicht verlieren. Was kann ich tun, um zur Ruhe zu kommen?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Irma



Dass dich Gewissensbisse plagen, ist verständlich. Zu erkennen, dass man unter dem Einfluss von Drogen – auch legalen wie Alkohol – die Kontrolle verloren und Grenzen überschritten hat, die einem heilig sind, erschüttert das Bild, das man von sich selbst hat. Dies lässt Selbstzweifel entstehen.

Trotzdem solltest du jetzt nicht zu streng sein mit dir. Was geschehen ist, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Lass die Geschichte los und hör auf damit, dir Vorwürfe zu machen. Offensichtlich hast du die Zusammenhänge erkannt. Nun geht es darum, die Erkenntnis umzusetzen.

Dies bedeutet zum einen, dich mit deiner Beziehung auseinanderzusetzen und mit deinem Freund zusammen herauszufinden, was die Probleme sind, die ihr angehen müsst. Dass du fremdgeküsst hast, muss er dafür aber nicht wissen. Zu dieser Auseinandersetzung gehört aber auch, eure individuellen Konzepte von Beziehung einer genaueren Prüfung zu unterziehen und euch zu fragen, wie ihr es mit der Treue halten wollt. Darf man sich beispielsweise auf körperliche Begegnungen mit einer anderen Person einlassen oder ist dies tabu? Und falls ja: Wo liegt die Grenze oder gibt es gar keine? Schließlich müsst ihr auch eure Kompetenzen im Umgang mit herausfordernden Beziehungssituationen erweitern. Dazu gehört insbesondere, euch kommunikativ fit zu machen und zu lernen, auch unbequeme Aspekte der Beziehung anzusprechen und dafür Lösungen zu finden.

Was ist euch beiden wichtig?

Es ist nicht zu unterschätzen, dass an Beziehungskonflikten stets zwei Menschen beteiligt sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen davon haben, was ein «gutes» Leben ausmacht. Daher muss alles, was im Zusammenleben und in der Auseinandersetzung mit der oder dem Partner*in sichtbar wird, immer erst mit den eigenen Werten und Wünschen abgestimmt werden. Letztlich geht es darum, Wege zu finden, die für beide gangbar sind. Aber genau daran scheitern viele Paare.

In meinem Alltag als Paartherapeut zeigt sich häufig, dass es für die am Konflikt Beteiligten einfacher ist, die Schuld beim Gegenüber zu suchen, als sich selbst kritisch zu hinterfragen und sich die eigenen Anteile an der Krise bewusst zu machen. Aus diesem Grund dürfte es für euch möglicherweise sinnvoll sein, euch von Anfang an fachliche Unterstützung zu holen, um diese Beziehungskrise zu meistern. Alles Gute!

