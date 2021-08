«Ich will mehr als einmal pro Monat Sex!»

Frage von Per (35) an Doktor Sex

Ich bin seit sechs Jahren in meiner Beziehung. Wir passen gut zusammen und verbringen auch viel Zeit miteinander. Jedoch haben wir nur wenig Sex. Ich signalisiere ihr zwar, dass ich Lust hätte, aber sie reagiert nicht darauf.

Ich will nicht oberflächlich wirken, aber ich finde ihre Passivität einfach nicht normal. Und einmal im Monat miteinander schlafen genügt mir nicht! Ich habe sie auch schon darauf angesprochen. Geändert hat sich aber nichts.

Nun ertappte ich mich beim Gedanken, Schluss zu machen. Dabei liebe ich sie doch! Trotzdem will und kann ich unter diesen Umständen keine Beziehung führen. Ich bin sicher, dass ich glücklicher wäre mit mehr Sex. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Per

Wie viele andere gehst du davon aus, dass häufiger Sex automatisch zu mehr Glück und Zufriedenheit führt. Kurzfristig gesehen dürfte dies in deiner aktuellen Situation stimmen. Langfristig liegst du mit dieser Annahme falsch.

Zwar würde sich zu Beginn wohl eine Zufriedenheit einstellen, die du dann als Glück bezeichnen würdest. Da sich aber dieses Gefühl auf Dauer abnützen und auch der häufigere Sex zur Gewohnheit werden würde, würdest du bald etwas anderes beklagen.

So funktioniert der menschliche Geist: er kriegt nie genug und ist nie zufrieden. Deshalb kann auch kein Verlangen und kein Bedürfnis wirklich und endgültig gestillt werden!

Zudem ist es mit dem Sex ein bisschen wie mit dem Essen: Dabei geht es oft auch nicht primär darum, den Hunger zu stillen, sondern allerlei Mängel und Unzufriedenheiten zu überdecken oder sich von etwas abzulenken.

Versuch es mit einem Perspektivenwechsel

Ich rate dir, dich nicht länger auf die Idee zu fixieren, dass eine höhere Sexfrequenz dein Problem lösen würde. Die Ursache für dein aktuelles Leiden liegt nicht außerhalb von dir – also bei deiner Freundin und ihrer fehlenden Reaktion auf dein Bedürfnis – sondern in dir selber.

Sinnvoller, als deine Partnerin zu bedrängen oder sie gar zu verlassen, wäre es, deine Motive zu erforschen und so herauszufinden, was dich neben dem verständlichen weil menschlichen Bedürfnis nach Intimität und körperlicher Nähe sonst noch antreibt.

Wofür steht der Sex in deinem Leben? Was löst eine lustvolle und befriedigende körperliche Begegnung mit deiner Partnerin in dir aus? Und was meinst du mit «ich wäre glücklicher mit mehr Sex»? An was machst du dieses Glücksgefühl fest? Und könntest du das, was du Glück nennst, auch noch anders erreichen?

Wie in vielen anderen Lebensbereichen gilt auch beim Sex: Das «Wie» ist entscheidender als das «Wie oft». Du stehst in der Mitte deines Lebens und ich wünsche dir daher angemessen wenig aber dafür guten Sex und eine Beziehung, in der du zunehmend seelisch-geistig genährt wirst. Alles Gute!

