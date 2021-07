«Wann muss die Airline mir Kosten rückerstatten?»

Vorab: Ganz gleich, ob man mit dem Flugzeug, Zug, Bus oder Schiff verreist, sieht die Gesetzgebung der Europäischen Union und die des Landes verschiedene Pflichten für Transportunternehmen und Mindestrechte für Passagiere vor. Bei Flugreisen gelten diese Rechte nur für Flüge innerhalb der EU oder bei Flügen ab oder in ein EU-Land. Ausgenommen sind Fälle, in denen bereits eine Entschädigung erstattet wurde. Rückerstattungen sind Teil dieser Mindestrechte, sodass Fluggesellschaften verpflichtet sind, diese anzubieten.

Rückerstattungen können im Falle eines stornierten Fluges beantragt werden. Von einer Stornierung spricht man allerdings nur dann, wenn die Fluggesellschaft den ursprünglich geplanten Flug, für den eine Buchungsbestätigung vorliegt, nicht anbietet. Wenn eine Reise vom Buchenden nicht mehr angetreten oder abgesagt wird, wird dies als Rücktritt bezeichnet. Ob hier eine Rückerstattung möglich ist, hängt von den Bedingungen des Vertrags ab.

Im Falle einer Stornierung durch die Airline sollte die Erstattung des Ticketpreises innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Wurden Hin- und Rückflug einzeln gebucht, gilt die Entschädigung für den Teil der Reise, der annulliert wurde (also für Hin- oder Rückreise). Wurden Hin- und Rückflug gleichzeitig gebucht, bezieht sich die Erstattung auf den Teil, der in Bezug auf die ursprünglichen Reisepläne hinfällig geworden ist.

Stornogebühren

Wird eine bereits gebuchte Pauschalreise storniert, die Reiseleistungen bündelt (Transport, Unterkunft, Gastronomie, Ausflüge usw.), gilt dies als Stornierung mit Anspruch auf Rückerstattung. Wenn die Reise noch im Vorfeld – entweder durch den Veranstalter oder den Reisenden – storniert wird, besteht in bestimmten Fällen die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu verlangen.

Der Reisende kann jederzeit vor Beginn einer Pauschalreise gegen Zahlung einer Stornogebühr von der Pauschalreise zurücktreten. Im Falle höherer Gewalt, kann der Reisevertrag auch ohne Stornogebühren beendet werden. In diesem Fall würde auch der gesamte Zahlung rückerstattet werden. Allerdings gilt es auch hier die Kündigungsfristen in den allgemeinen Bedingungen zu überprüfen.

Erfolgt die Stornierung innerhalb der Kündigungsfrist durch der Veranstalter, ist dieser verpflichtet den gesamten gezahlten Betrag zurückzuerstatten (gilt dann, wenn die Bedingungen der Pauschalreise nicht mehr erfüllt werden oder im Falle höherer Gewalt). Die Rückerstattung sollte unverzüglich oder spätestens innerhalb von vierzehn Tagen nach Beendigung des Pauschalreisevertrages erfolgen.

Die Rückerstattung erfolgt nicht automatisch

Die Pflichten der Airline gegenüber ihren Fluggästen (im Wesentlichen Information, Betreuung und Entschädigung) können nicht durch Klauseln im Vertrag eingeschränkt oder aufgehoben werden. Genauso wenig müssen Pauschalreisende auf ihre Rechte verzichten. Sie können beispielsweise nicht dazu gezwungen werden, einen Gutschein anstelle einer Erstattung anzunehmen.

Allerdings sollte das Recht auf eine Rückerstattung nicht mit einer Erstattungspflicht verwechselt werden. Die Fluggesellschaften sind lediglich dazu verpflichtet, eine Erstattung anzubieten. Pauschalreiseveranstalter hingegen müssen sie in Fällen, in denen sie zur Erstattung verpflichtet sind, unverzüglich durchführen. Dies geschieht nicht automatisch, sodass eine Rückerstattung erst angefragt werden muss.

Hat ein Reisender sich für eine Rückerstattung entschieden, aber keine erhalten, können die notwendigen Schritte (formale Aufforderung zur Rückerstattung von den Dienstanbietern) eingeleitet werden. Ein nächster Schritt wäre, bei den zuständigen Stellen für eine außergerichtliche Einigung zu klagen oder die Angelegenheit vor Gericht zu bringen.

