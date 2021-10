«Kann CovidCheck-​​Ablehnung bestraft werden?»

Ab dem 1. November ist es Arbeitgebern durch das neue Covid-Gesetz gestattet, das CovidCheck-System in ihrem Unternehmen anzuwenden. Diese neue Bestimmung wirft eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel: Handelt es sich um eine Zuwiderhandlung, wenn ein Arbeitnehmer sich nicht an die Regelung hält? Wenn ja, welche Konsequenzen kann dies mit sich ziehen?

Eine klare Antwort auf diese Fragen zu geben, ist nicht einfach, zumal der Gesetzestext das Thema nicht behandelt. Daher gilt es erst klarzustellen, worum es sich beim Covid-Gesetz handelt: Zuerst sollte verdeutlicht werden, dass ein neues Gesetz, das einem alten Gesetz widerspricht, den alten Text automatisch aufhebt. Handelt es sich bei dem neuen Gesetz um ein Sondergesetz, so wird davon ausgegangen, dass es eine Ausnahme vom alten allgemeinen Recht darstellt. In diesem Fall wird ein altes Gesetz nicht einfach aufgehoben, hier appliziert sich der neue Gesetzestext auf eben diese Ausnahmen.

Zweitens ist zu beachten, dass im Falle einer Unvereinbarkeit neuer, einander widersprechender Bestimmungen das neue Gesetz Vorrang hat, da es den jüngsten Willen des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt. Ist das Gesetz nicht präzise formuliert, wird sich auf das allgemeine Recht berufen.

Was bedeutet «persönliches Verschulden»?

Das neue Covid-Gesetz ist also ein Sondergesetz, das (soweit es vorübergehend gilt) vom allgemeinen Recht abweicht. Was also das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betrifft, muss sich auf das Arbeitsrecht bezogen werden. Selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass die Nichteinhaltung der CovidCheck-Vorrichtung einen Fehler darstellen würde (?)

Um zu klären, ob es sich bei der Nichteinhaltung des CovidCheck-Systems tatsächlich um einen Fehler seitens des Arbeitnehmers handelt, muss zunächst darauf hingewiesen werden, was das persönliche Verschulden im Arbeitsrecht bedeutet.

Als schwerer Fehler gilt jede Handlung oder Verfehlung, die die Fortführung des Arbeitsverhältnisses sofort und endgültig unmöglich macht. Liegt kein grober Fehler vor, müssen handfeste Vorwürfe für ein konkretes, tatsächliches und schwerwiegendes Fehlverhaltendes Arbeitnehmers vorliegen. Hierbei kann es sich um seine Einstellung oder auch um seine beruflichen Fähigkeiten handeln, die für einen Arbeitgeber untragbar sind.

In diesen beiden Fällen bezieht sich das Fehlverhaltens auf die Person. Neben diesen genannten Fehlern unterscheidet das Gesetz weiter zwischen vorsätzlichem Fehlverhalten und grober Fahrlässigkeit. Während vorsätzliches (erwiesenes) Verschulden keinen Raum zur Debatte lassen, bezieht sich Fahrlässigkeit eher auf einen Mangel an Sorgfalt, Vorsichtsmaßnahmen oder Wachsamkeit, der zu einem Schaden geführt hat.

Fahrlässigkeit ist demnach ein unbeabsichtigtes Verschulden, das dennoch so schwerwiegend ist, dass es vom Arbeitgeber gleich behandelt wird, wie ein beabsichtigtes Verschulden. Ob ein Fehler eine fristlose Kündigung rechtfertigt, entscheiden die Gerichte.

… Sanktionen können nur die im Arbeitsrecht vorgesehenen sein

Eine Sanktion kann allerdings nicht ohne einen Text ausgesprochen werden. Derzeit sieht das Arbeitsgesetzbuch als einzige Strafen für das Fehlverhalten eines Arbeitnehmers die fristlose und die fristgerechte Entlassung vor.

Unter diesem Gesichtspunkt fallen andere Sanktionen wie Abmahnung, Beurlaubung, Suspendierung oder Degradierung in die Disziplinarbefugnis des Arbeitgebers, die im vertraglichen Rahmen (Kollektivvertrag, interne Regelungen, Arbeitsvertrag) klar und präzise geregelt sein muss. Dies muss ebenfalls in einer verständlichen und nachvollziehbaren Form festgehalten sein, die es den Arbeitnehmern ermöglicht, die Art und den Gegenstand des sanktionierten Verhaltens genau erfassen und das Ausmaß der zu erwartenden Sanktionen angemessen beurteilen zu können.

Demnach kann ein Arbeitnehmer, der sich nicht an den vom Arbeitgeber eingerichteten CovidCheck hält, nur durch eine arbeitsrechtlich oder vertraglich vorgesehene Strafe sanktioniert werden – und nur sofern es sich um ein (nachgewiesenes) Verschulden handelt.

Abschließend bedeutet das: Selbst wenn die Bestimmungen des neuen, im Unternehmen geltenden Covid-Gesetzes im Widerspruch zu anderen allgemeinen Bestimmungen und Bestimmungen der öffentlichen Ordnung stehen (zum Beispiel zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre, zur Diskriminierung usw.), ist es zwangsläufig die Aufgabe der Arbeitsgerichte zu entscheiden, ob das neue Sondergesetz das alte ersetzt oder Ausnahmen schafft. Letztlich wird es den Richtern obliegen, zu beurteilen, ob die Nichtvorlage des CovidChecks ein (charakterisiertes oder nicht charakterisiertes) Fehlverhalten oder eine grobe Fahrlässigkeit darstellt, die disziplinarrechtlich geahndet werden kann.

Im Falle einer gerichtlichen Verhandlung ist jedoch zu bedenken, dass das Arbeitsgericht erst mit Zeitverzug (das Gesetz gilt zurzeit vorerst nur bis 18. Dezember) über den Rechtstreit verhandeln wird. Hier besteht für den Arbeitgeber das rechtliche Risiko, dass das Arbeitsgericht (in dieser von großer Unsicherheit geprägten Situation) zu einem späteren Zeitpunkt und neuen Erkenntnissen, die Angemessenheit einer verlangten Sanktion anders beurteilt als dies zum heutigen Zeitpunkt der Fall wäre.

