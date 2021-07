«Kann mich mein Chef zu Corona-​​Tests zwingen?»

Vorab: Die Frage lässt sich nicht kategorisch mit «Nein» beantworten. Zunächst einmal hängt es vom Beruf ab. Auf Geheiß der Gesundheitsdirektion müssen sich medizinisches Fachpersonal und alle Pflege- und Hilfskräfte Tests unterziehen. Auch Polizisten, die an den körperlichen und sportlichen Aktivitäten der Polizeiakademie teilnehmen, müssen negative Tests vorweisen. Ausgenommen sind Aktivitäten, die durch das «CovidCheck»-System abgedeckt sind. Sportler sowie Betreuer müssen bei Wettkämpfen ebenfalls einen negativen Test vorlegen. Ungeachtet dessen, ob sie dem Sport beruflich nachgehen.

Nur in den genannten Fällen sowie bei Infizierten und Hochrisikopatienten sieht das Covid-Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt verpflichtende Tests vor. Dem gegenüber steht jedoch, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu schützen, berufliche Risiken zu kontrollieren und deren Prävention zu organisieren. Es ist daher denkbar, dass ein Arbeitgeber, um seinen Pflichten im Bereich des Arbeitsschutzes nachzukommen, seine Mitarbeiter auffordert, sich in regelmäßigen Abständen testen zu lassen. Aber in Fällen, in denen das Gesetz keine Testpflicht vorsieht, kann er sie nicht dazu zwingen.

Allerdings tendiere ich dazu zu behaupten, dass Mitarbeiter, die Tests verweigern, persönlich in Verantwortung genommen werden und sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen könnten, durch ihr Handeln oder Unterlassen die Gesundheit von Kollegen zu gefährden.

