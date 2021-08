«Kann man mich zur Impfung zwingen?»

Bis 1977 als die Impfpflicht für das Pocken-Vakzin in Luxemburg abgeschafft wurde, gab es drei Rechtsgrundlagen für Impfungen: die gesetzliche, die behördliche und die staatlich empfohlene. Seither gibt es im Großherzogtum bis auf einige Ausnahmen keine Pflichtimpfungen mehr. Die Ausnahmen betreffen Berufstätige im Gesundheitswesen, die sich gegen Tetanus Poliomyelitis, BCG und Hepatitis B impfen lassen müssen.

In den 1980er Jahren sprachen sich einige Verbände gegen Impfungen aus. Als Gründe nannten sie schwerwiegende Komplikationen bis hin zu Todesfällen, die durch Vakzine verursacht werden könnten. 1997 haben der luxemburgische Gesetzgeber und der damalige Oberste Rat für Infektionskrankheiten sich näher mit dem Thema Schadenersatz befasst. Die Rede war von Entschädigungen für diejenigen, die von Folgeerkrankungen aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen oder staatlich empfohlenen Impfung betroffen waren. Damals wurde beschlossen, dass Impfungen durch eine großherzogliche Verordnung empfohlen werden. Dafür wurde eine Liste an Vakzinen festgelegt, die regelmäßig aktualisiert wird. Sie umfasst die Impfstoffe, die im Impfpass aufgeführt werden sowie die Empfehlungen der WHO.

«Jede Person, die ihre Einwilligung zur Impfung gibt»

Empfehlungen werden von der Gesundheitsbehörde ausgesprochen. Diese werden durch Rundschreiben an Ärzte weitergegeben und im Impfpass, der einen konkreten Impfplan vorsieht, festgehalten. In einem früheren Artikel wurde darauf hingewiesen, dass Empfehlungen keine verbindliche rechtliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist das Covid-Gesetz eindeutig und klar formuliert. Die «zu impfende Person» wird nämlich als «jede Person, die ihre Einwilligung zur Impfung gegen das SARSCoV-2-Virus gibt oder für die ihr gesetzlicher Vertreter seine Zustimmung gibt» definiert.

Die Einwilligung ist die logische Konsequenz des Patientenrechts. Demnach hat der Patient das Recht auf Information und der Gesundheitsdienstleister ist dazu verpflichtet, die Zustimmung des Patienten einzuholen. Der Patient entscheidet also nach dem Informations- und Empfehlungsaustausch mit dem Gesundheitsdienstleister eigenständig über seine Gesundheit. Da es sich bei der Impfung um einen medizinischen Akt handelt, entscheidet der Patient sich a priori freiwillig dafür, sich impfen zu lassen.

«Die Impfung ist ein Recht und eine Wahl»

Abschließend kann die kürzlich vom Verwaltungsgericht getroffene Entscheidung zitiert werden. Hier wird daran erinnert, dass «sich die Behörden generell damit begnügen, die Einhaltung des nationalen Impfplans zu empfehlen, damit (...) die Menschen (...) nicht automatisch zur Impfung verpflichtet sind und dies beim derzeitigen Stand der Gesetzgebung auch nicht sein werden.» Die Einladung zur Impfung darf demnach abgelehnt werden. Des Weiteren wird daran erinnert, dass «die Impfkampagne auf freiwilliger Basis durchgeführt wird, sodass die Impfung in Luxemburg sowohl ein Recht als auch eine Wahl, aber keine Pflicht darstellt.»

