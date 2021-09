«Kann der Chef die Rückkehr ins Büro erzwingen?»

Die Rentrée steht vor der Tür, und während sich viele auf die Rückkehr ins Büro freuen, bereitet sie anderen coronabedingt Sorgen. Dies wirft die Frage auf: Kann ein Arbeitgeber seine Angestellten zwingen, ins Büro zurückzukehren oder beruflich zu verreisen?

Die Pflicht, an den eigentlichen Arbeitsplatz zurückzukehren...

Der Arbeitsort ist der, der im Arbeitsvertrag festgehalten ist. Nach der Rechtsprechung besteht «die primäre Pflicht des Arbeitnehmers, um sein Gehalt zu bekommen, darin, an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen; es handelt sich hierbei um eine Leistungspflicht». Mit anderen Worten: Sofern der Arbeitgeber nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart hat oder ein triftiger Grund vorliegt, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen.

Was Geschäftsreisen betrifft, so hängt dies vor allem von der Tätigkeit ab. Muss man für seine Arbeit viel reisen, wird dies in der Regel im Arbeitsvertrag festgehalten. Hier die zwei möglichen Szenarien:

• der Vertrag sieht eine Mobilitätsklausel vor; in diesem Fall können Dienstreisen auferlegt werden

• der Vertrag sieht dies nicht vor: in diesem Fall können dem Arbeitnehmer gelegentliche Reisen auferlegt werden, sofern die Dienstreise durch die Erfordernisse des Unternehmens begründet oder durch die Umstände gerechtfertigt ist. Eine weitere Option wäre, dass die Aufgaben des Arbeitnehmers eine gewisse geografische Mobilität erfordern und der Arbeitnehmer innerhalb einer angemessenen Frist im Voraus informiert wurde.

...hängt davon ab, was der Vertrag vorsieht

Aufgrund der Pandemie hat sich der Wechsel zum Homeoffice schnell durchsetzen können. Ob ein Arbeitgeber nun die Rückkehr an den eigentlichen Arbeitsplatz fordern kann, hängt von den Vereinbarungen ab, die zwischen den Parteien getroffen wurden (oder hätten getroffen werden sollen). Bei einer vorübergehenden Homeoffice-Regelung, bei der festgehalten wurde, dass sie mit einer angemessenen Vorankündigung rückgängig gemacht werden kann, kann die Rückkehr der Arbeitnehmer nach Ablauf dieser Frist verlangt werden.

Im Falle einer regelmäßigen Homeoffice-Regelung müssen die Modalitäten der Rückkehr zur herkömmlichen Arbeitsweise in den Vereinbarungen vorgesehen werden. Hier drei Fallbeispiele:

• der Vertrag sieht vor, dass die Rückkehr nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich ist; in diesem Fall muss eine Einigung erzielt werden

• der Vertrag hat die Modalitäten für die Rückkehr bereits festgelegt; diese müssen dann eingehalten werden

• Der Vertrag sieht vor, dass jede Partei mit einer Vorankündigungsfrist von der Vereinbarung zurücktreten kann; nach Ablauf der Frist muss der Arbeitnehmer wieder am Arbeitsplatz erscheinen

Die Rückkehr zum klassischen Arbeitsmodell darf nicht aufgrund von Ängsten abgelehnt werden

Der Arbeitnehmer hat ein Rücktrittsrecht, sofern er nachweisen kann, dass seine Abwesenheit durch eine ernste, unmittelbare und nicht vermeidbare Gefahr gerechtfertigt ist. Das Risiko muss demnach nachgewiesen werden. Anschließend ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu bewerten. Er muss für Präventionsmaßnahmen und Arbeitsmethoden sorgen, die die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleisten. Risiken durch die Nichteinhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz einzugehen, ist eine Straftat.

Wird der Arbeitgeber für die vorsätzliche Verursachung einer berufsbedingten Erkrankung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Schadenersatz verklagen. Folglich kann der Arbeitnehmer sich auch nicht aus bloßer Angst vor einer Corona-Ansteckung weigern, an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass die im Arbeitsvertrag vorgesehenen Klauseln für die Modalitäten zur Rückkehr an den Arbeitsplatz entscheidend sind. Sofern keine ernste, unmittelbare und unvermeidbare Gefahr nachgewiesen wird, kann der Arbeitgeber – wenn er seinen Verpflichtungen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz nachkommt – die Rückkehr an den Arbeitsplatz sowie das Antreten von Dienstreisen verlangen.

Wer das Thema noch weiter vertiefen möchte, findet weitere Informationen auf der Website von Maître Elombo.

