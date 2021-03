«Metro, Arbeit und Schlaf sind, was uns geblieben ist»

Alltagsmaske, Lockdown, Ausgangssperre, PCR-Tests: Alles Worte, die erst vor einem Jahr den Weg in unseren Sprachgebrauch gefunden haben. Heute sind sie Teil unseres Alltags, der sich seit der Pandemie komplett verändert hat. Oder doch nicht? Wir wollten nach einem Jahr Pandemie von euch wissen, wie sich euer Leben seitdem verändert hat.

«Das Jahr war ein Abstieg in die Hölle», schrieb uns ein L'essentiel-Leser. «Wir haben einfach kein Leben mehr», pflichtete Yann auf Facebook bei. «Zu viel Einsamkeit», «Metro, Arbeit, Schlaf... das ist alles, was uns geblieben ist. Die meisten Annehmlichkeiten wurden uns genommen», beschrieben auch Michela und Sonia ihre Situation.

«Es hat sich eigentlich nichts geändert»

Auch wenn viele unter der Pandemie leiden, können ein paar Optimisten der Situation auch etwas Positives abgewinnen – sie haben sich Zeit für Dinge genommen, die sonst manchmal hinten runterfallen. Leserin Ange zum Beispiel kommentierte, dass sie mehr Zeit für Ihren Partner und ihre Kinder habe. Und Jean hat sein Interesse an Informationen entdeckt: «Seit einem Jahr schaue ich mir Nachrichten, Debatten und Talkshows an. Allein dafür danke ich Ihnen, Covid-19!»

In der Umfrage unserer französischen Kollegen gaben allerdings ganze 31,44 Prozent der Teilnehmer an, dass sich in ihrem Leben nichts wirklich verändert habe. 18 Prozent sagen, dass sie wieder Lust auf die Natur und lange Spaziergänge bekommen hätten und viele vertreiben sich ihre Zeit mit Netflix. 14,4 Prozent sagen, dass sie mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen können und 8,4 Prozent sind unter die Bücherwürme gegangen. «Serien gucken, nähen und Sport treiben, das wäre ein Leben wie bei den Glücksbärchis. Wir kommen nicht alle unbeschadet und mit vielen neuen Hobbys da raus», so das Fazit einer Leserin, die sich eine «realistischere» Betrachtung der Pandemie wünscht.

(sl/L'essentiel)