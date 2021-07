Zeige uns Deine magische «Harry Potter»-​​Sammlung

Potterheads fiebern wahrscheinlich bereits auf den Samstag hin, bereiten Kürbispasteten vor und freuen sich darauf, mit Butterbier auf den Geburtstag von Harry Potter anzustoßen. Denn «der Junge, der überlebte», kam am 31. Juli 1980 zur Welt. Demnach ist sein wohl wichtigster Geburtstag bereits 30 Jahre her. Denn vor 30 Jahren, ebenfalls am 31. Juli, überreichte Hagrid Harry zu seinem elften Geburtstag seine Einladung auf die Schule für Hexerei und Zauberei «Hogwarts».

Eine Welt, in die sich Generationen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hinträumten. Viele warten bis heute sehnsüchtig auf ihre Einladung auf die Zauberschule, und haben sich inzwischen wahrscheinlich ihr ganz eigenes «Hogwarts» in ihren vier Wänden geschaffen.

Wir richten uns schon heute an die Potterheads da draußen! Schwelgt mit uns in Erinnerungen und zeigt uns, eure ganz persönliche «Harry Potter»-Sammlung. Seien es Bücher, Zeichnungen, Figuren, vielleicht sogar ein ganzes Zimmer im Stil der magischen Welt – wir wollen alles sehen! Schickt uns einfach Fotos eurer Zauberschätze per E-Mail an community@lessentiel.lu

(L'essentiel)