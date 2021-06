Deine Pupillen verraten, wie intelligent du bist

Umgangssprachlich gilt das Auge als Fenster zur Seele, da ein Blick in die Augen einer Person oftmals viel über ihre Gedanken und Gefühle preisgibt. Eine neue Studie hat nun herausgefunden, dass das Auge auch ein Fenster zum Gehirn ist.

Die Pupille reagiert auf mehr als nur Licht. Sie verrät, ob ein Mensch aufgeregt, interessiert oder gestresst ist. Auch ob ein Mensch lügt, soll am Auge zu erkennen sein. Forschende um Jason S. Tsukahara vom Georgia Institute for Technology im amerikanischen Atlanta haben nun herausgefunden, dass es auch einen Zusammenhang zwischen der Pupillengröße und dem Intelligenzquotienten eines Menschen gibt.

Denksportaufgaben am Computer

Die Vermutung, dass die grundsätzliche Größe einer Pupille mit der Intelligenz eines Menschen korreliert, gibt es schon länger. Doch nun wurde sie erstmals wissenschaftlich überprüft. Im Fachjournal «Cognition» berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie der These in mehreren Studien mithilfe eines Eye-Trackers nachgingen, «einem Gerät, welches das von der Pupille und der Hornhaut reflektierte Licht mit einer Hochleistungskamera und einem Computer erfasst.»

Mehr als 500 Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen im Alter von 18 bis 35 Jahren aus dem Großraum Atlanta beteiligten sich an der Studie, in der sie in einem abgedunkelten Raum verschiedene Denksportaufgaben am Computer lösen mussten, bei denen es vor allem um die Fähigkeit ging, bisher unbekannte Probleme zu meistern. Auch wurde das Arbeitsgedächtnis getestet und die Fähigkeit, sich Informationen über einen bestimmten Zeitraum zu merken. Weiter wurde geschaut, wie gut sich die Männer und Frauen bei Ablenkungen auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren konnten und ob möglicherweise auch das Alter eine Rolle spielt.

Macht Region im Gehirn den Unterschied?

Die Auswertung ergab, dass Personen mit größeren Pupillen insgesamt bessere Problemlöser sind und sich besser konzentrieren können. Die Unterschiede in der Pupillengröße zwischen dem besten und schlechtesten Probanden waren so groß, dass man sie mit bloßem Auge feststellen konnte. Interessant war, dass es tatsächlich auch einen Zusammenhang mit dem Alter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gab: Je älter sie waren, desto kleiner und verengter waren ihre Pupillen im Schnitt. Das Studienergebnis beeinflusste das aber nicht groß, so die Forschenden in der Zeitschrift «Scientific American»: «Rechnet man ihn heraus, so bleibt es bei dem beobachteten Zusammenhang.»

Wie Pupillengröße und Intelligenz zusammenhängen ist noch nicht final geklärt: Die Forschenden gehen derzeit davon aus, dass ein bestimmtes Areal im oberen Hirnstamm für den beobachteten Effekt verantwortlich ist: der Locus coeruleus. In diesem wird unter anderem der Botenstoff Noradrenalin freigesetzt, der unter anderem Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis beeinflusst. Zudem hält das Areal den Kontakt mit vielen weiter entfernten Regionen des Gehirns. Tsukahara und seine Kollegen vermuten nun, dass der Locus coeruleus von Menschen, die bei Inaktivität größere Pupillen haben, die Leistung effizienter regulieren könnte. Das käme dann der Gehirnfunktion im Ruhezustand zugute. Ob das tatsächlich so ist, sollen weitere Tests zeigen.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)