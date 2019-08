Wie gut ist der E-​​Scooter für die eigene CO2-​​Bilanz?

In Berlin oder Paris prägen Leih-Scooter das Stadtbild. Nicht so in Luxemburg. Den Verleih hat die Bürgermeisterin von Luxemburg Stadt mit Verweis auf die Zustände in Paris ausgeschlossen und trotzdem sind die E-Scooter auf dem Vormarsch. Denn viele Hauptstädter haben sich ihren eigenen Scooter zugelegt. Praktisch scheinen sie also zu sein. Aber sind sie auch gut für die Umwelt?

Nach Einschätzung des deutschen Umweltpolitikers Michael Thews haben sie eine schlechte Umweltbilanz. «Mein erster Eindruck von der Nutzung der E-Scooter ist, dass sie für Strecken genutzt werden, die sonst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt wurden. Ihren eigentlichen Zweck, die CO2-Bilanz zu verbessern, erfüllen sie also nicht», sagte er der Zeitung Rheinische Post.

Der E-Scooter als Elektroschrott

Sind E-Scooter-Fahrer also Umweltsünder? Nicht in Luxemburg. Denn der Knackpunkt ist: In den Städten, in denen die Scooter verliehen werden, werden die Leihgaben häufig so miserabel behandelt, dass sie schon nach wenigen Monaten als Elektroschrott entsorgt werden müssen. «Mit Blick auf die Ökobilanz ist das nicht sinnvoll. Für defekte E-Scooter muss es dringend ein Reparatur- und Recyclingkonzept geben», mahnt Thews daher an.

Dieses Problem hat Luxemburg nicht. Da die Roller hier meist das Eigentum ihrer Fahrer sind, werden sie pfleglicher behandelt und haben daher auch eine längere Lebensdauer. Wie heißt es doch? Eigentum verpflichtet. Share Economy dagegen verleitet viele Nutzer offenbar zur Zerstörung. Und die Lebensdauer entscheidet mit über die Nachhaltigkeit eines Produktes.

Ökobilanz hui – Nutzerverhalten pfui?

Hinzu kommen Probleme im Straßenverkehr, da Elektroroller bisher nicht in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen sind. Laut dem Luxemburger Wort wird sich eine Arbeitsgruppe des Mobilitätsministeriums mit dem Thema befassen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer - einschließlich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer - zu gewährleisten.

Ein mögliches Beispiel, wie eine solche Regulierung aussehen kann, gibt es in Deutschland. Hier ist die Geschwindigkeit der Scooter auf 20 km/h begrenzt. Fahrer sind zudem verpflichtet, die Radwege zu benutzen und benötigen eine Versicherung. Nur eine Helmpflicht, die gibt es für die E-Roller bisher nicht.

Der Police Grand-Ducale liegen derzeit keine Erkenntnisse über gestiegenen Unfallzahlen mit den elektrischen Flitzern vor, das ergab eine Nachfrage von L'essentiel.

(Marlene Brey/L'essentiel)