Kommt das Gratis-​​Wasser bald in die Restaurants?

Sollten luxemburgische Restaurants ihren Kunden Wasserkaraffen mit Leitungswasser kostenlos zur Verfügung stellen, wie es in anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich, bereits üblich ist? Das jedenfalls ist die Forderung einer öffentlichen Petition an die Abgeordnetenkammer, die mehr als 4500 Unterschriften bekommen hat. An diesem Montag am frühen Nachmittag hat sie sogar die Marke von 5000 Unterschriften überschritten.

In den kommenden Wochen wird daher eine öffentliche Debatte zu diesem Thema mit Ministern und Parlamentsmitgliedern stattfinden. Die Bittsteller erinnert daran, dass «im Großherzogtum qualitativ hochwertiges Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn erhältlich ist». Aber «Tonnen von Glas- und Kunststoffflaschen seit Jahren durch das Land transportiert» würden. Was der Bittsteller für «absurd» hält. «Das kostet uns alle und die Umwelt.»

Für ihn sei «Leitungswasser in Restaurants oder Cafés eine Selbstverständlichkeit. In Frankreich ist es sogar gesetzlich verankert». Dem Text der Petition zufolge sollte sich auch Luxemburg damit befassen. «Für Kunden, die Wasser wünschen, muss im Restaurant Leitungswasser zur Verfügung stehen – kostenlos». Im vergangenen Jahr arbeitete die Europäische Union an einer Richtlinie, die Gastronomen zwingen könnte, ihren Gästen kostenlos Trinkwasser auszuschenken.

