Die Perseiden rauschen über Luxemburg!

Wie jedes Jahr im August sind in der ersten Monatshälfte wieder unzählige Sternschnuppen über dem Himmel Luxemburgs zu beobachten – zumindest wenn das Wetter mitspielt und ein wolkenloser Nachthimmel einen freien Blick zulässt. Rund alle drei Minuten kann man dann eine Sternschnuppe sehen. Grund sind die Perseiden, ein Meteorstrom, der seinen Ursprung im namensgebenden Sternbild des Perseus hat.

Wer also einen besonders dringenden Wunsch loswerden möchte, noch eine romantische Date-Idee sucht oder die verglühenden Feuerkugeln einfach schön findet, der sollte seinen Klappstuhl vornehmlich zwischen dem 9. und 13. August aufstellen. In diesen Nächten sind die meisten Sternschnuppen zu erwarten. Der Höhepunkt des Himmelsschauspiels ist für die Abendstunden am 12. August prognostiziert. Also Daumendrücken für eine wohlgesonnene Wetterfee!

Die Perseiden Die Perseiden-Meteore stammen von abgesprengten Trümmerteilen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, die dieser auf seiner Bahn um die Sonne verstreut hat. Kreuzt die Erde im August diese Kometenbahn, so kollidiert sie mit den Brocken, die in die Lufthülle der Erde eindringen und als sichtbare Sternschnuppen verglühen.





(mei/L'essentiel/dpa)