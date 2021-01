Was macht den 18. Januar so deprimierend?

Die besinnlichen Weihnachtstage sind vorbei, das Wetter ist meist grau und kalt, es wird früh dunkel und zu allem Überfluss gibt es diesen Januar noch die Corona-Pandemie. Der Januar gilt allgemein nicht als besonders beliebter Monat, aber der dritte Montag des Jahres ist ein ganz besonderer: Der deprimierendste Tag des Jahres, der «Blue Monday».

2005 will der britische Psychologe Cliff Arnall eine Formel aufgestellt haben, die diesen Tag als schlimmsten des Jahres identifiziert – letztlich nur ein Marketing-Gag für ein Reiseunternehmen. Ganz von der Hand zu weisen ist ein gewisser Trübsinn dieser Tage allerdings nicht. Es ist immerhin Montag! Und die Winterdepression ist auch keine Erfindung. Um an diesem Tag und in der düsteren Jahreszeit trotzdem gute Laune zu behalten, gibt es ein paar ganz simple Mittel.

Regelmäßiger Schlaf ist das A und O, um sich weniger gestresst und glücklicher zu fühlen, das sagt auch die Wissenschaft. Zwischen sieben und neun Stunden Schlaf pro Nacht soll für die körperliche und geistige Gesundheit ideal sein. Außerdem kann man die Natur auch im Winter nutzen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Eine Reihe von Studien zeigt, dass Zeit im Grünen (oder Weißen) wichtig ist, um Stress, Angst und Depressionen zu reduzieren.

Laut der Fachzeitschrift Public Health in Practice, sollte man mindestens einmal in der Woche frische Luft schnappen, um Abstand vom Arbeitsstress zu bekommen und den Druck zu reduzieren. Haustierbesitzer sind da im Vorteil, wenn die Kleinen raus wollen, müssen sie natürlich mit.

Um das Ganze abzurunden, sollte man auf Blau setzen, denn Blau ist die Farbe des Glücks. Sie soll Stress abbauen und das Selbstvertrauen stärken. Wer also auf Schlaf, frische Luft und etwas Blau in seinen Alltag bringt, sollte für den nächsten Blue Monday gewappnet sein. Und manchmal tut es auch einfach ein guter, alter Song!

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(mei/nc/L'essentiel)