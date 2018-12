Das sind die Gewinner der Weihnachtsüberraschung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mary Faltz ist eine der glücklichen Gewinnerinnen unserer großen Weihnachtsüberraschung und kann sich über All Inclusive-Pässe für den Europa Park in Rust freuen. Damit erhalten sie und 5 Personen ihrer Wahl nicht nur 2 Tage Eintritt zum Park, sondern können auch noch in einem der aufwendigen Parkhotels übernachten.

Ab dem heutigen Montag zeigen wir euch jeden Tag einen kurzen Teaser, bevor wir Ende der Woche in unserem großen Video alle glücklichen Gewinner vorstellen.

Zur Erinnerung: wir hatten euch aufgerufen, uns ein Video oder eine Privatnachricht zu schucken und uns mitzuteilen, wem Sie etwas schenken wollen und warum.

(L'essentiel)