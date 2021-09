Wer hat den schönsten Bart im ganzen Land?

Es wird haarig! Spätestens seit der Erfindung des Hipsters ist die Gesichtsbehaarung und der Seemannslook wieder ganz hoch im Kurs. Kaum verwunderlich also, dass den Bakterienschleudern, ähm, sorry... – den Bärten – sogar ein Kalendertag gewidmet wird. Am ersten Samstag im September wird die Kinnhecke gefeiert, dieses Jahr fällt dieser Tag auf den 4. September.

Wie steht es um Dein Gesicht? Gehörst du zur Sorte Mann «haarig und flauschig», oder bist Du doch eher der Kinderpopo-Haut-Typ? Gefragt sind heute jedenfalls die bärtigen Leser unter euch. Dein Bart ist Dein Merkmal und ganzer Stolz? Dann raten wir Dir, die Borsten nochmal ordentlich zu pflegen und ein hübsches Selfie zu schießen, denn wir wollen eure Gesichtsbehaarung in all ihrer Pracht sehen. Wenn Du findest, dass Du den schönsten Bart im ganzen Land hast, dann schick uns Dein Selfie einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu.

(lm/L'essentiel)