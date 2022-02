Was bringt dich am Esstisch auf die Palme?

Schlechte Tischmanieren, etwa das Aufstützen der Ellenbogen oder Ablecken des Tellers, sind das eine. Für dich sind es eher schmatzende Geräusche beim Essen oder konstantes Handytippen und Fotografieren, das dich rasend macht? Oder braucht es nur dieses eine bestimmte (Ess-)Verhalten deines Gegenübers und du schnaufst aggressiv Luft aus der Nase?

Was ist deine Meinung?

Für manche ist es bereits das Geräusch, das entsteht, wenn man die Gabel gegen die Zähne schlägt. Oder wenn es beim Trinken aus der Flasche laut «gluck, gluck» macht. Andere werden nahezu aggressiv, wenn der Joghurtbecher ganz schnell ausgelöffelt wird.

Welches Verhalten am Esstisch nervt dich so richtig? Bist du eine von den Personen, die ihrer Tischnachbarin oder ihrem Tischnachbar an die Gurgel gehen, wenn sie oder er das Nutellaglas «falsch» auslöffelt? Oder ist es das laute Schmatzen, das dich stört? Hast du die Person schon mal darauf angesprochen? Schreib uns einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu.

(L'essentiel/Luise Pomykaj)