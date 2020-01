Diese Pizza ist eine «Erfindung der Hölle»

Wer sich seinen Namen als Food-Hipster geltend machen möchte, sollte schnell auf den neuesten Trend-Zug aufsteigen: Dieser führt in die polarisierende Gebirgswelt von Geschmacksexplosionen. Natürlich begann wieder einmal alles auf Reddit. Dort gibt es ein Forum, das sich ausschließlich seltsamen kulinarischen Kreationen widmet. Unter «shittyfood» findet man also genau das. Alles, was das Herz begehrt, wenn es um die großen Fragen von Geschmacksverirrungen geht, so auch die dänische Kiwipizza. Wenn sich da nicht der Erfinder der Pizza im Grabe umdreht...

Manche gehen im Netz sogar so weit der Pizza vorzuwerfen, sie wäre eine Erfindung der Hölle, die anderen können sich durchaus vorstellen, dass die Frucht mit dem Käse harmoniert. Ein User schreibt: «Da muss jemand echt high gewesen sein.»

Doch wer kam überhaupt auf so eine Idee? Erstmals tauchte die Pizza auf dem Speiseplan eines dänischen Restaurants auf. Ein User postete das Foto von seinem ungewöhnlichen Abendessen:

Be- und entgeistert teilten es mittlerweile tausende tüchtige User das Foto von einer Pizza mit den Beilagen Kiwi und Schinken in den sozialen Netzwerken.

(L'essentiel)