Amerikaner feiern Schokoladenüberzug-​​Tag

Ihr seid leidenschaftliche Naschkatzen, liebt Schokolade und wollt am liebsten alles mit ihr überziehen? Dann nehmt euch doch einfach ein Beispiel an den US-Amerikanern. Sie haben diesem Phänomen nämlich einen eigenen Tag gewidmet: den «National Chocolate Covered Anything Day» (Deutsch: Schokoladenüberzug-Tag). Am 16. Dezember gibt es hier in der Küche keine Grenzen oder Tabus: Du wolltest schon immer schon mal deine Lieblingsspeise mit deinem Lieblingsdessert überziehen? Leibgericht eingewickelt in eine cremige Hülle aus Schokolade? Dann tu es! Lass deiner Kreativität freien Lauf. Schoko-Erdbeeren kann schließlich jeder.

Wer genau diesen skurrilen aber herrlich süßen Ehrentag ins Leben gerufen hat, ist leider nicht bekannt, und auch seit wann dem Schoko-Überzug ein Kalendertag gewidmet wird, weiß keiner so ganz genau. Doch eigentlich spielt das auch keine Rolle. Wichtig ist, dass es diesen wunderbaren Tag gibt. Die Umsetzung des Feiertags ist allerdings nichts für Diabetiker. Das Schokofondue oder den -brunnen aufstellen, anschmeißen und schon kann das große Naschen beginnen. Seid keine Langweiler, probiert ruhig auch experimentierfreudigere Kombinationen statt nur Schoko-Obst aus. Scheinbar dippen Amerikaner an diesem Tag sogar ihre Pommes in Schokoeis... Klingt komisch, soll aber gar nicht mal so übel sein. Amateure unter euch, die uns berichten wollen, wie es schmeckt?

Wer sich nicht an die gewagteren Optionen traut, kann den Tag auch gerne nutzen, um sich die Adventszeit noch weiter zu versüßen. Plätzchen und Lebkuchen schmecken doch eh viel besser, wenn eine leckere Schicht Schokolade sie umhüllt. Einfach die Lieblingsschoki schmelzen, oder sich die gewünschte Kuvertüre besorgen und einfach alle Weihnachtsleckereien in die flüssige Masse tunken. Wir wünschen auf jeden Fall einen schokoladig-süßen Tag und viel Freude beim Verzehren!

(lm/L'essentiel)