Gadgets, die Dich übers Singledasein hinwegtrösten

Daten im 21. Jahrhundert ist ohnehin schon nicht die einfachste Mission, Corona dürfte das Kennenlern-Prozedere allerdings noch weiter erschweren. Nicht einmal Schunkeln und Bützen in Kölle ist heute erlaubt. Doch der 11.11. steht für mehr als nur «Kölle Alaaf»: Es ist Singles Day, ein noch recht junger Feiertag. Zum ersten Mal wurde er 1993 an der chinesischen Universität Ninjang zelebriert. Der 11. November musste herhalten, weil er mit seinen vier Einsen alleinstehende Menschen symbolisiert.

Traditionell beginnt man in China den Tag mit vier Youtiao, frittierten Teigtaschen, die wie eine Eins aussehen, danach gehts an eine der vielen Blind-Date-Partys oder man singt mit anderen Singles Karaoke.

Weniger Liebe – mehr Shopping

Doch offensichtlich steht am Singles Day 2020 vor allem Shopping im Zentrum des Interesses – ansonsten gibt es leider auch nicht wirklich viel zu tun. Und gönnen will man sich ja dann doch mal was. Der chinesische Online-Händler Alibaba hat am diesjährigen Singles Day schon fast 50 Milliarden Euro umgesetzt – Tendenz steigend.

Eine Beschäftigung, der wohl auch Singles in Luxemburg in diesem Jahr nachgehen werden: Online-Shopping ist nämlich auch nach 23 Uhr weiterhin erlaubt. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal frohes Shoppen und selber Beschenken.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)