Erste Airline bietet nun Döner-​​Kebab an Bord an

Ob das eine wirklich gute Idee is(s)t? Dönerfans kommen in Zukunft auch in der Luft voll auf ihre Kosten – zumindest bei Eurowings. Die Fluggesellschaft hat den Döner Kebab in sein Speisenangebot aufgenommen, zusammen mit weiteren warmen Snacks. Das gab die Airline über Twitter bekannt.

Der Döner an Bord kostet 6 Euro, laut Eurowings-Prospekt sind im Standard-Döner gebratenes Hühnerfleisch, Krautsalat, Tomatenscheiben und Ziegenfrischkäse enthalten.

Dönerduft in der Luft? Mag nicht jeder!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Flieger und nebenan genießt der Sitznachbar einen Döner. Der herrliche Duft nach Zwiebel, die im Mund knacken, welcher sich in der Kabine ausbreitet – was wahrscheinlich wenige freut, ist nicht jedermanns Sache.

Wie gut das Angebot von Passagieren aufgenommen wird, wird sich zeigen. Erste Kunden sind ob des Dufts und der Patzerei an Bord besorgt, twitterten bereits: «Ja stinkt das denn nicht bis zum Himmel?». Und: «Da wird der Sitznachbar ganz sicher Freude haben, wenn ihm der Pratsch auf die Hose fällt».

Was meinen Sie? Gute Idee, oder eine, die zum Himmel stinkt? – mitdiskutieren, abstimmen!

Ab sofort an Bord: Hot Snacks wie Döner und Panini Caprese ➡ https://t.co/68WUV0QUsM pic.twitter.com/7kKZiVbvPv— Eurowings (@eurowings) February 4, 2020

Ist so ein Drehspiess an Bord nicht gefährlich? — Steve RKR (@SteveRKR) February 4, 2020

Mit Hühnchen. Max — Eurowings (@eurowings) February 6, 2020

(L'essentiel)