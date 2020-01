Wombats retten Tiere & geben ihnen ein Zuhause

Wombats have become accidental heroes during our devastating bushfire crisis. pic.twitter.com/vstHSi9rL3 — news.com.au (@newscomauHQ) January 15, 2020

Eine Milliarde Tiere ist der australischen Feuerhölle bereits zum Opfer gefallen. Nun soll sich eine Art zum heimlichen Retter unzähliger Einzeltiere aufgeschwungen haben: der Wombat. Wie ist das möglich?

Die Legende geht so: Wombats haben andere Tiere aus dem Inferno gerettet, indem sie ihnen Unterschlupf in ihren Tunnelsystemen tief in der Erde gewährt haben. Der Dokumentarfilmer Peter Hylands hatte die Vermutung gegenüber Yahoo geäußert: « Es gibt Tiere, die völlig unversehrt sind, und das müssen die Tiere sein, die unter der Erde waren. Das ist die einzige Erklärung, wenn die Feuerzonen so groß sind.»

Angeblich sollten die vegetarischen Beuteltiere andere sogar in ihre Bauten gelotst und sie damit vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Doch was ist dran am Wombats-Mythos?

« Wombats teilen ihre Höhlen in Krisenzeiten mit anderen »

Wombats sind wahrscheinlich keine Superhelden. Aus einem einfachen Grund: Sie sind sehr kurzsichtig. Jackie French ist Direktorin der Wombat Foundation und hält es für unwahrscheinlich, dass Wombats andere Tiere wirklich aktiv in ihre Höhlen leiten.

Dennoch haben die Tiere anderen das Leben gerettet. Sie sind also durch Zufall zu Helden geworden. Ihre verzweigten Tunnelnetze bieten nämlich vielen anderen Arten Schutz. Unter der Erde sind sie vor der Hitze der Brände geschützt.

«Ich habe Tiere gesehen, die in die Bauten geflüchtet sind», hatte Dokumentarfilmer Peter Hylands gesagt. Das kann auch Jackie French bestätigen: «Auch ich habe gesehen, wie Wombats ihre Höhlen in Krisenzeiten mit anderen teilen.»

(mb/L'essentiel)