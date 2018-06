Das verdirbt Euch am meisten den Urlaub

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Sommerurlaub steht vor der Tür und jeder hofft, einen Traumurlaub zu verbringen. Aber manchmal laufen die Dinge anders als geplant. Wir haben in einer Umfrage nachgefragt, was dir den Urlaub am meisten verderben könnte.

Community-Push

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Schlechtes Wetter landet für 29 Prozent unserer Community-Mitglieder auf Platz 1. Darauf folgt – mit 24 Prozent – ein schmutziges Hotel. Im Urlaub krank zu werden, würde für zwölf Prozent die freie Zeit vermiesen.

Aber auch eine Moskito-Invasion (7 Prozent), ein schlecht isoliertes Hotelzimmer (6 Prozent) oder der Gepäckverlust (6 Prozent) wäre ein echter Urlaubs-Fail für euch. Mit weichen Matratzen oder einem Meer voller Quallen könnten allerdings die meisten von euch gut leben. Nur für jeweils zwei Prozent wäre dies ein Reinfall.

(L'essentiel)