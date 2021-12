Schickt uns die ersten frostigen Bilder der Saison

Auf den Sommer konnten wir uns dieses Jahr so gar nicht verlassen, die kalte Jahreszeit scheint das jetzt kompensieren zu wollen. Kurz vor dem dritten Advent kehrt ganz offiziell der Winter ein. Wer der Vorhersage von MeteoLux keinen Glauben geschenkt hat, hat heute Morgen wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt, als tatsächlich bereits eine weiße Schicht das Land bedeckte.

Hat Dein Hund sich heute – statt schnell sein Häufchen zu machen – erstmal in diesem spannenden weißen Etwas gewälzt? Musstest Du Dein Auto noch vor dem ersten Kaffee von einer weißen Decke befreien? Oder hast Du heute vielleicht das erste Mal in diesem Jahr Schnee geschaufelt? Lass uns an Deinem ersten richtigen Schnee dieser Wintersaison teilhaben und schicke uns frostige Bilder per E-Mail an community@lessentiel.lu.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(lm/L'essentiel)