Zeigt uns die schönste Street-​​Art Luxemburgs

Wenn auch bei etwas kühleren Temperaturen als vergangene Woche, lockt die Sonne nach dem verregneten Freitag dennoch wieder zum frühlingshaften Spaziergang. Statt immer wieder dieselbe Runde zu drehen, nur um ein bisschen Zeit an der frischen Luft zu verbringen, geben wir den kunstbegeisterten unter euch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg.

Keine Angst, ihr müsst gar nicht viel tun. Ihr sollt nur Ausschau nach dem schönsten Graffiti, oder der extravagantesten Street-Art Luxemburgs halten. Immer mehr Gebäude des Großherzogtums werden durch prachtvolle, bunte Kunstwerke zum echten Hingucker, gehen aber in der Hektik des Alltags leider oft unter.

Helft uns, wieder ein bisschen mehr Farbe in unsere Leben zu bringen, zückt unterwegs das Smartphone oder die Kamera und schickt uns eure ganz persönliche Spaziergangs-Entdeckung per E-Mail an community@lessentiel.lu.

