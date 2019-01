Xavier Bettel lässt es im Gesicht sprießen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Premierminister Xavier Bettel zeigt sich derzeit von seiner kratzbürstigen Seite. Mit Ausnahme des Neujahrsempfangs des Großherzogs am 8. Januar, präsentiert er sich seit Anfang 2019 mit stoppeligem Drei-Tage-Bart und neuer Frisur. Wer dem Premierminister auf den sozialen Netzwerken folgt, der wird bereits mitbekommen haben, dass er sich selbst noch nicht ganz so sicher darüber ist, welcher Look ihm besser steht.

Auch die Community kann sich nicht entscheiden. Während der «neue» Xavier Bettel bei manchen sehr gut ankommt, sind andere weniger begeistert. So schreibt ein L’essentiel-Leser auf Facebook: «Der Bart steht ihm nicht. Es sieht ohne besser aus».

Und was meinen Sie? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!

(nc/L'essentiel)