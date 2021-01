Erstellt mit uns die ultimative Feelgood-​​Playlist

Seit fast einem Jahr schon sind wir nun in unserem Alltagstrott gefangen, können nach der Arbeit nicht mehr wirklich etwas unternehmen und verbringen deutlich mehr Zeit in unseren eigenen vier Wänden als uns eigentlich lieb ist. Da kann einem schnell die Decke auf den Kopf fallen. Mit der richtigen Playlist kann die gute Laune allerdings schnell wieder hergestellt werden.

Ob beim Kochen, Backen, Putzen, Bügeln oder einfach nur beim Relaxen auf der Couch, Musik darf einfach nicht fehlen. Vor allem Upbeat-Songs eignen sich perfekt, um lauthals mitzusingen und richtig abzutanzen. Das lenkt nicht nur vom fehlenden Freizeitangebot ab, sondern gibt einem auch gleich ein viel besseres Gefühl.

Wir haben in der L'essentiel-Redaktion nachgefragt, welche Songs unsere Redakteure munter durch die Pandemie gebracht haben und eine Playlist erstellt. Doch jetzt ist es an euch: Helft uns, aus der bereits bestehenden Liste, die ultimative Playlist für gute Vibes zu erstellen und verratet uns in den Kommentaren oder per E-Mail (community@lessentiel.lu), welche Lieder euch immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

