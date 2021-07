Gehe mit uns auf einen Gaming-​​Nostalgie-​​Trip

Hast du zu Weihnachten eine Nintendo 64 geschenkt bekommen? Du wirst diesen Kindheitsmoment nie vergessen, an dem du mit Freunden an einem Regentag Mario gespielt hast? Kein anderes Spiel hat dir einen Adrenalinschub verpasst wie «Halo» früher auf PC oder Xbox? Vielleicht hast du auch erst kürzlich in «Fifa» einen Glücksmoment erlebt.

Videospiele gehören zum größten Unterhaltungsmedium weltweit, nicht wenige haben in den 90er-Jahren entweder eine nostalgische Erinnerung daran oder schlüpfen auch noch in der Gegenwart mit Leidenschaft in virtuelle Welten.

Wir wollen von deinem prägendsten Gaming-Erlebnis hören, egal ob positiv oder negativ. Schreib uns deine Erfahrungen einfach per Mail an community@lessentiel.lu oder hinterlasse uns einen Kommentar.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)