Was würdest Du mit 1,4 Milliarden Euro anfangen?

Am Dienstagabend gewann ein glücklicher Gewinner astronomische 1,6 Milliarden Dollar. Ja genau, Du hast schon richtig gelesen, «Milliarde», nicht «Million». Es war der größte Jackpot, der jemals in den Vereinigten Staaten ausgespielt wurde. Nur ein einziger Teilnehmer hatte die richtigen Zahlen in North Carolina erraten. 1,6 Milliarden Dollar, das sind rund 1,4 Milliarden Euro. Ein so gewaltiger Gewinn ist nur schwer vorstellbar. Aber lass uns doch ein wenig träumen..... Wenn Du so viel Geld gewinnen würdest, was würdest Du Dir damit leisten?

Was würdest Du Dir mit 1,4 Milliarden Euro kaufen?

