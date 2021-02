Jean-​​Claude Juncker zu Gast bei «L'essentiel»

Jean-Claude Juncker wird uns kommende Woche in der Redaktion besuchen und ihr habt die Möglichkeit ihm Fragen zu stellen. Wie lebt der einstige Premier heute, was denkt er über das Land, dessen Geschicke er lange leitete? Und was ist seine Einschätzung zur Pandemie in unserem Land und in Europa?

Schickt uns ein kurzes Video mit eurer Frage an community@lessentiel.lu und wir stellen sie!

(L'essentiel)