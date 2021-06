«Sie flirtet voll mit ihrer früheren Sexaffäre!»

Frage von Moritz (25) an Doktor Sex

Ich bin seit einem halben Jahr mit einer Frau zusammen. Bevor sie mich kennenlernte, hatte sie lange Zeit eine reine Sexbeziehung mit einem ziemlichen Macho. Ich spürte immer, dass sie noch Kontakt haben.

Nun habe ich neulich auf ihrem Telefon den Verlauf gecheckt und ein paar Nachrichten gelesen. Ich war schockiert, denn sie flirtet voll mit ihm! Jedes Mal, wenn wir nur die kleinste Auseinandersetzung hatten, schrieb sie ihm und er spielte sich als Retter auf.

Was soll ich tun? Übertreibe ich es mit meiner Eifersucht? Soll ich ihr sagen, dass ich alles weiß? Ich habe ziemlich Stress, dass ich sie verlieren könnte, wenn ich sie darauf anspreche. So etwas geht doch nicht in einer Beziehung!

Antwort von Doktor Sex

Lieber Moritz!

Da du ja weißt, was zwischen den beiden läuft, gibt es berechtigten Anlass, eifersüchtig zu sein. Ich finde daher nicht, dass du übertreibst.

Es macht jedoch keinen Sinn, dich nun wegen der aufkommenden Verlustängste klein zu machen. Tatsache ist, dass du diese Frau entweder gar nie richtig hattest oder dann gerade dabei bist, sie gleich wieder zu verlieren.

Deine «Freundin» spielt ein schräges Spiel mit dir und führt dich an der Nase herum. Dein Anteil daran ist, dass du es zulässt. Warum genau du wegschaust, bleibt mir letztlich aber schleierhaft. Ich meine: Du hattest ja von Anfang an einen Verdacht. Warum hast du diesen nie ausgesprochen?

So wie ich das sehe, überschätzt du sowohl diese Frau, als auch die Verbindung, die zwischen euch besteht. Klar – man kann auch die loseste Form von Begegnung als Beziehung bezeichnen. Aber was da abgeht, passt definitiv nicht mit dem zusammen, was du dir zu wünschen scheinst.

Was nun?

Ich finde: Konfrontation ist angesagt.

Ihr Handy zu durchsuchen war zwar nicht gerade fair, ist aber im Gesamtkontext vertretbar. Um ihr die Möglichkeit von Ausflüchten gar nicht erst zu geben, solltest du aber gleich am Anfang darüber informieren, woher du deine Informationen hast.

Eigentlich stellt sich noch die Frage, was du ihr anbieten willst: Das sofortige Ende dessen, was du bislang Beziehung nanntest oder einen echten Neuanfang unter klaren Bedingungen.

Vermutlich hattet ihr in den vergangenen sechs Monaten auch gute Momente. Es gibt daher wohl schon die Möglichkeit, dass letzteres gelingen könnte. Mein Gefühl sagt aber eher: Das wars. So oder so wünsche ich dir alles Gute!

