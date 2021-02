Sogar der Regenschirm hat seinen eigenen Tag

Oft gebraucht, nie da: der Regenschirm. Hätte man ihn zur Hand, wenn gerade Bedarf ist, wäre der Regenschirm ein äußerst nützliches Utensil. Zugegebenermaßen kann der Schirm aber selbst meistens nichts dafür, dass er «gerade mal wieder» abhanden gekommen ist. Deshalb ist es durchaus gerechtfertigt, dass diesem selbstverständlich (naja, fast selbstverständlich) erscheinenden Alltagsgegenstand ein eigener Ehrentag gewidmet wird. Am 10. Februar ist also jährlich der «Tag des Regenschirms».

Nicht auszumalen, was uns ohne diese Erfindung entgangen wäre. Hat man tatsächlich einen Schirm parat, wenn es gerade aus Eimern schüttet, ist das Stoffgespann über der filigranen Metallkonstruktion mit den kleinen Scharnieren einfach sehr, sehr praktisch. Es gibt ihn in groß, als Doppelausführung für Paare, klein und faltbar für die Handtasche und natürlich in allen Farben. Manch einer nutzt ihn als modisches Accessoire, Firmen greifen gerne als Werbegeschenk auf Schirme zurück. Selbst so mancher Erwachsener hat noch Spaß daran, andere mit einem geschlossenen Knirps abzuschießen und Kinder können an Karneval damit möglichst viele Bonbons fangen.

Rihanna hat dem Schirm sogar einen ganzen Song gewidmet. Ihr «Umbrella»-Tanz ist legendär! Auch als Stadtdekor eignen sie sich – so hat sich der einfache Regenschutz inzwischen auch zum beliebten Social-Media-Motiv gemausert.

Wenn wir uns also das nächste Mal wieder über den «blöden Regenschirm» ärgern, der natürlich wieder genau dort liegt, wo man ihn nicht braucht: Einfach daran denken, dass es noch schlimmer wäre, er wäre vor Hunderten von Jahren gar nicht erst erfunden worden.

