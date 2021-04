Was hältst Du von Impfdränglern?

In Mexiko haben sich zwei junge Männer als Opas verkleidet, um früher an einen Impftermin zu kommen, die Aktion flog allerdings auf. Die beiden sitzen nun in Untersuchungshaft und müssen sich vor Gericht verantworten.

Da stellt sich doch die Frage, was die beiden dazu bewegt hat, sich auf diesem abgekürzten Wege impfen lassen zu wollen. War es ausschließlich die Angst vor dem Virus? War es Langeweile? Oder war es auch der Frust darüber, dass der Corona-Wahnsinn so lange anhält? Was es auch war, die beiden wurden kreativ.

Dass die Leute genug von der Pandemie-Situation haben, ist unbestritten, sich jedoch vorzudrängeln, ist in dieser Zeit auch moralisch fragwürdig, oder? Was denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare oder schick uns eine E-Mail an community@lessentiel.lu.

(Adina Napolitano/L'essentiel)