Sie starren 44 Jahre ihres Lebens auf Bildschirme

Wie viel Zeit unseres Lebens verbringen wir vor einem Display? Eine Umfrage mit 2.000 Teilnehmern aus den USA liefert eine Antwort auf diese Frage. Das Ergebnis ist erschreckend. In einem Erwachsenenleben von rund 60 Jahren sind es bis zu 38.000 Stunden – oder anders formuliert: 44 Jahre.

Laut der Umfrage starren die Teilnehmer bis zu viereinhalb Stunden pro Tag auf Fernsehbildschirme. Fast fünf Stunden der Zeit gehen beim Computer und rund drei Stunden bei Spielgeräten drauf. Das Smartphone macht mit bis zu 4,5 Stunden ebenfalls einen hohen Anteil der Bildschirmzeit eines erwachsenen Amerikaners aus.

Aufwachen mit Blick aufs Handy

Zusammengerechnet ergibt das bis zu 17 Stunden pro Tag, das besagt die Umfrage, die von einem Kontaktlinsen-Lieferanten in Auftrag gegeben wurde. Während der Coronavirus-Pandemie und den Lockdown-Maßnahmen dürfte die Bildschirmzeit bei einigen sogar noch gestiegen sein.

Trotz der hohen Zahlen glauben die Umfrageteilnehmer, dass weniger als die Hälfte der Zeit, die sie an den elektronischen Geräten verbringen, produktiv ist. Ein Großteil (60 Prozent) der Erwachsenen schaut in den ersten fünf Minuten nach dem Erwachen bereits auf einen Bildschirm. Bei den meisten ist es das Handy.

Finde deine Bildschirmzeit heraus

Wer wissen will, wie viel Zeit er wöchentlich am Handy verbringt, kann dies in den Einstellungen des Geräts herausfinden. Wer ein iPhone hat, sieht die Funktion namens «Bildschirmzeit» im Hauptmenü, bei Android-Smartphones heißt sie «Digitales Wohlbefinden» oder «Digital Wellbeing» und ist ebenfalls im Hauptmenü der Einstellungen zu finden.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)