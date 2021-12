«New year, new me»: Wer von euch kann's auch nicht mehr hören? Klar, wir nehmen uns einiges vor, wollen Dinge oder auch uns optimieren – ob dadurch ein «neues Ich» entsteht, sei dahin gestellt. Doch die Frage: «Na? Was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr?», kann man aktuell einfach nicht umgehen. Deshalb springen wir auf den Hoffnungszug in Richtung 2022 mit auf und stellen euch eben diese Frage.

Was nimmst du dir für das kommende Jahr vor? Hast du konkrete Pläne? Sind es die Klassiker (regelmäßiger Sport machen, gesünder ernähren, mit dem Rauchen aufhören, weniger trinken, ...)? Willst du vielleicht etwas in Angriff nehmen, das du bisher immer wieder vor dir hergeschoben hast? Wir wollen es wissen! Selbst, wenn du dir keine Vorsätze nimmst, erkläre uns gerne, was dich dazu bewegt hat. Erzähle uns von deinen Plänen per E-Mail an community@lessentiel.lu.

(lm/L'essentiel)