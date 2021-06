Am Dienstagnachmittag hat die Abgeordnetenkammer über ein Thema gesprochen, das bei vielen Luxemburgern für Kopfzerbrechen und große Sorgen verantwortlich ist: die Wohnungskrise. Die Preise explodieren, immer weniger Leute können sich es leisten, in eigene vier Wände zu ziehen und auch ein Darlehen bei der Bank zu bekommen, ist gar nicht mal so einfach.

Ob junge Berufseinsteiger, Paare, Familien oder Senioren: Der Immobilienmarkt im Großherzogtum ist für fast niemanden mehr ein Zuckerschlecken. Ein Dach über dem Kopf scheint langsam zum Luxus zu werden. Laut Angaben der Abgeordneten sollen rund 30.000 Menschen in Luxemburg dringend nach bezahlbaren Wohnungen suchen – die Dunkelziffer liege wahrscheinlich noch um einiges höher.

Wir wollen deine Geschichte hören und erzählen. Bist Du aktuell auf Wohnungssuche, oder hast Du vielleicht gerade erst in Dein eigenes Heim investiert? Erzähle uns von Deinen Erfahrungen und Erlebnissen. Schicke uns dafür einfach eine E-Mail an community@lessentiel.lu oder hinterlasse uns einen Kommentar.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(lm/L'essentiel)