Schwing die Hüften und tanz für uns den «Macarena»

Wenn der Beat anfängt, weiß jeder, was auf der Tanzfläche zu tun ist: An «Macarena» kam in der 1990ern einfach niemand vorbei. Auf jeder Fete flogen die Arme in die Luft, wer unsicher war, ob sie nun an den Kopf oder doch schon an den Po gehörten, schielte kurz zum Tanznachbarn und weiter ging's – *hüpf* – und wieder von vorne!

Die Hit-Single von Los Del Rio erklomm in der Woche vom 7. Juni vor 25 Jahren erstmals die Spitze unserer Charts. Im Großherzogtum, wie auch in sämtlichen Nachbarländern, avancierte der Song zum Sommerhit des Jahres 1996. Und siehe da, selbst ein Viertel Jahrhundert später wird weiterhin auf sämtlichen 90s-Partys eifrig «Macarena» getanzt.

Lasst uns die 90er auch heute noch einmal aufleben, trotzt den Regenschauern und schwingt eure Hüften zum sommerlichen Evergreen. Schickt uns einfach ein Tanzvideo per E-Mail an community@lessentiel.lu. Der «Macarena» ist schließlich wie Fahrradfahren – man verlernt ihn nicht! Wir werden eure schönsten Moves in einem hoffentlich sehr bunten und lebensfrohen Video zusammenschneiden.

