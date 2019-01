Luxemburg sucht fieberhaft nach Brigitte

Wo ist Brigitte? Das fragt sich gerade ganz Luxemburg. Wie das Entsorgungsunternehmen Sica in Kehlen am Dienstag auf seiner Facebookseite bekannt gab, wurde im Recycling-Center ein goldener Ring gefunden. Es scheint sich dabei um einen Hochzeitsring zu handeln.

Auf der Innenseite des Rings steht «Brigitte». Zudem lässt sich das Datum «9.12.195?» erahnen. Während einige User scherzen («Et ass villeicht froe e lass ze sin de Besetzer» oder «Fro mol the lord of the rings...»), nimmt ein Großteil der Luxemburger das Thema ernster und der Beitrag geht viral. Alle suchen nach Brigitte – und ihrem Mann. Denn dass er den Namen seiner Frau in seinem Ring trägt, scheint auch nicht unwahrscheinlich.

Am Recycling Center zu Kielen gouf dëse Goldrank found. Et schéngt sech em een Houchzaitsrank ze handelen. Op der... Publiée par Sica sur Mardi 22 janvier 2019

Der Facebook-Beitrag wurde bis Mittwochmittag bereits rund 760 Mal geteilt. Bislang fehlt von Brigitte allerdings noch jede Spur.

Hinweise können via info@sica.lu oder unter der Teelfonnummer 30 78 381 abgegeben werden.

(L'essentiel)