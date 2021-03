Hat euch das Ausmist-​​Fieber schon gepackt?

Für die einen ist es ein alljährliches Ritual, andere wiederum drücken sich ewig davor: Mal wieder von Grund auf für Ordnung sorgen, ausmisten, umräumen, frischen Wind in die Bude bringen. Die Rede ist vom Frühjahrsputz. Leider lassen die Temperaturen es derzeit noch nicht zu, die Winterklamotten bereits in die hintere Schrankecke zu drücken, doch ein bisschen Platz für die etwas leichteren Outfits darf dennoch schon geschafft werden und auch die Wohnung sollte doch für Ostern wieder picobello sein.

Blöd nur, wenn man vor lauter Textilien Hose nicht mehr von Jacke unterscheiden kann und erst haufenweise Krempel weggerückt werden muss, bevor man sich ans Fensterputzen machen kann. Die einen lieben es, die anderen schließen lieber die Tür hinter sich – was man nicht sieht, stört einen auch nicht. Doch wer will schon auf Dauer in einem Sammelsurium teils undefinierbarem Trödels untergehen? Wir hoffen zumindest, die Antwort lautet «niemand».

Wer sich nicht gleich übernehmen will, sollte sich einen «Declutter»-Plan machen. Auch für Arbeitstätige ist es wahrscheinlich angenehmer immer mal ein Stündchen pro Tag zu opfern, statt gleich tagelang in die Tiefen der Schränke und Schubladen abzutauchen. Ist der ganze angehäufte Kram, von dem man nicht einmal mehr wusste, dass man ihn besitzt, erst einmal weggeschafft, lässt es sich gleich viel einfacher putzen. Und pssst...: Wer Sachen entsorgt, hat auch wieder Platz für neue, schöne Schätze. Lasst das aber ja nicht Marie Kondō hören.

(lm/L'essentiel)