In welchem Land wird das beste Bier gebraut?

Zum Internationalen Tag des Bieres, am heutigen 2. August, hat die europäische Statistikbehörde Eurostat einige Zahlen zur Bierproduktion in der EU veröffentlicht. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Union mehr als 39 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Das sind etwa 76 Liter pro Einwohner.

Deutschland war im vergangenen Jahr der größte Produzent (8,3 Milliarden Liter). Etwa jedes fünfte alkoholhaltige Bier, das in der EU gebraut wurde, kam aus Deutschland. Es folgen das Vereinigte Königreich, Polen, Spanien, die Niederlande und Belgien (in der Reihenfolge).Die Zahlen für das Großherzogtum wurden nahm Eurostat nicht mit in die Statistik auf.

USA sind die Hauptabnehmer

Die Niederlande waren 2018 der führende Bierexporteur aus allen EU-Mitgliedstaaten, vor Belgien, Deutschland und Frankreich im Jahr 2018. Das Land exportierte 1,9 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier. Der Hauptabnehmer der Biere aus der EU waren die USA, die rund eine Milliarde Liter importierten. Das sind was 29 Prozent der gesamten Ausfuhren. Auf den Plätzen folgen liegen vor China (453 Millionen Liter), Russland (234 Millionen Liter) und Kanada (217 Millionen Liter). Luxemburg exportierte etwas mehr als 15 Millionen Liter.

Die EU hat 2018 auch mehr als eine Milliarde Liter Bier produziert, das weniger als 0,5 Prozent oder gar keinen Alkohol enthält.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)