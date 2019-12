Ganze Nachbarschaft liebt diesen Weihnachtspenis

«Sorry Nachbarn, diese Weihnachten war mir danach, einen riesigen Penis aus Lichtern auf meinem Dach zu haben», postete die US-Amerikanerin Shelby Lynn Gash am 5. Dezember auf Facebook. Ihre Fotos zeigten, dass sie nicht übertrieben hat.

Auf ihrem Hausdach leuchtete ein knapp 20 Meter langer erigierter Penis. So etwas geht natürlich sofort durch alle Lokalmedien, nicht nur in den USA sondern auch international. Allerdings ärgerte sich Shelby darüber, dass es in den Medien so dargestellt wurde, als sei die gesamte Nachbarschaft erbost darüber.

«Es hat sich nie jemand bei mir beschwert», stellte sie auf Facebook klar. Im Gegenteil: Viele Anrainer hätten sich persönlich bei ihr gemeldet und gesagt, dass sie die Deko lieben. Ein Hoch auf das friedliche Weihnachtsfest dieser Nachbarschaft.

(L'essentiel)