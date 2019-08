In der Öffentlichkeit soll weiter geraucht werden

Wir hatten am Montag über eine Petition berichtet, die das Rauchen in der Öffentlichkeit im Großherzogtum verbieten will. In diesem Zusammenhang haben wir unsere Leser gefragt, ob sie sich ein solches Verbot vorstellen können.

Mit 54,5 Prozent sprach sich eine Mehrheit der Nutzer gegen ein Verbot aus. Immerhin 24,87 Prozent unserer Leser sehen in einem solchen Rauchverbot nicht nur eine Chance für die Umwelt sondern auch für die Gesundheit der Raucher. 20,63 Prozent waren für Rauchverbot, allerdings sollte für Raucher spezielle Zonen eingerichtet werden. In diesen Zonen dürfte dann weiter öffentlich geraucht werden. Insgesamt haben sich 379 Leser (Stand:07.August) an der Umfrage beteiligt.

(L'essentiel)