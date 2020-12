So kommst du trotz Corona in Weihnachtsstimmung

2020 ist ein schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie hat nahezu jeden Aspekt unseres Lebens verändert. Und auch Weihnachten wird in diesem Jahr anders ausfallen, als all die anderen Jahre zuvor. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sind die aktuellen Maßnahmen in Luxemburg bis zum 15. Januar verlängert worden. Statt der üblichen großen Familienfeier am Heiligabend, dürfen nur noch zwei Personen aus einem Haushalt eingeladen werden – und sogar davon rät die Regierung ab.

Bei vielen kommt daher in diesem Jahr gar keine wirkliche Weihnachtsstimmung auf. Doch auch, wenn es ohne die Familie und ohne Weihnachtsmärkte schwieriger ist, können wir uns dennoch eine schön Adventszeit machen. Wir haben Tipps für dich, wie du die Vorweihnachtszeit dennoch festlich gestalten kannst.

Deko und Duftkerzen

In der der kalten Jahreszeit ist eine gemütliche Atmosphäre in deinen eigenen vier Wänden unverzichtbar. Kerzen geben Wärme und tragen zu deiner Entspannung bei. Verschiedene Drogeriemärkte bieten gut riechende Duftkerzen an, die besonders viel Weihnachtsstimmung verbreiten. Da gibt es beispielsweise Kerzen mit Zimt, Vanille, Lebkuchen oder Winterapfel-Aroma.

Auch mit einer Dekoration aus Lichterketten oder Sternen kommt Weihnachtsstimmung auf. Du kannst dir auch selbst welche basteln. Und ein schöner Adventskranz darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Ihr habt noch keinen? Dann aber schnell! Immerhin fangen wir am Sonntag schon das dritte Kerzlein an.

Kekse backen

Gerade jetzt ist die perfekte Zeit zum Backen. Aufgrund der Corona-Pandemie verbringen wir viel mehr Zeit zu Hause, also können wir ruhig mal ein neues Rezept für leckere Kekse ausprobieren. Und was kann uns mehr in Adventsstimmung versetzen als der herrliche Duft von Vanillekipferl, Nüssen, Spekulatius und Co.? Das Plätzchen-Ausstechen bereitet doch jedes Jahr eine Freude. Vielleicht wollt ihr ja auch mal neue Ausstechformen kaufen und die Kekse anschließend schön dekorieren? Und wenn dann noch die perfekten Geschenke für die Liebsten fehlen, eignen sie sich auch noch dafür. Kleiner Tipp: Gut verpackt, können sie auch ganz einfach per Post versandt werden – der Trip von Luxemburg nach Hamburg hat den Plätzchen jedenfalls nichts ausgemacht.

Punsch und Glühwein

Der Besuch am Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr zwar aus, doch warum nicht einfach den Weihnachtsmarkt-Flair zu sich ins traute Heim holen? Du hast eine funktionstüchtige Küche? Na dann ab an den Herd: Sorgt nicht nur für Beschäftigung sondern verleiht dem Zuhause auch gleich den unverwechselbaren Weihnachtsmarkt-Duft – und das ganz ohne Gedränge und Geschubse.

Mit Zimtstangen, Zitronen, Orangen, Gewürznelken, Zucker und Rotwein benötigt der Glühwein gar nicht viele Zutaten. Wenn du eine non-alkoholische Variante bevorzugst, kannst du dich selbstverständlich auch mit einem heißen Zimt-Kakao oder selbstgemachtem Gewürztee auf die Couch kuscheln und die weihnachtliche Stimmung genießen.

Weihnachtslieder hören

Ja, es ist wieder soweit. «Last Christmas» befindet sich erneut in den Charts und geht uns bis zum 24. Dezember sicher mehrmals auf die Nerven. Aber es gibt auch noch andere Lieder, die für angenehme Weihnachtsstimmung sorgen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auf Spotify findest du für Weihnachten zahlreiche passende Playlists, auf denen Klassiker wie «Jingle Bells» interpretiert von Dean Martin oder «White Christmas» von Irving Berlin und Bing Crosby natürlich nicht fehlen dürfen. Zudem werden jährlich neue Weihnachtssongs veröffentlicht. Einfach mal reinhören. Wenn ihr eure ganz persönlichen Favorites gefunden habt, dann erstellt euch doch einfach eine eigene Playlist, dann müssen nervige Lieder auch gar nicht erst seufzend übersprungen werden. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Weihnachtssongs es neben «Last Christmas» und «All I Want For Christmas Is You» gibt. Persönlicher Tipp: Das Weihnachtsalbum der Beach Boys!

Spaziergang im Schnee

Gerade wenn die meisten Menschen viel Zeit zu Hause verbringen und im Homeoffice arbeiten, ist es wichtig, Spaziergänge an der frischen Luft zu machen. Das tut nicht nur dem Immunsystem gut, sondern auch der Moral. Wenn du durch die Stadt spazierst, kannst du die wunderschöne Beleuchtung bewundern. Und wenn es dann auch noch schneit, ist das «Winter Wonderland» perfekt. Vielleicht haben wir ja noch einmal Glück!

Weihnachtskarten verschicken

In unserer digitalen Welt sind sie eigentlich schon aus der Mode gekommen, doch gerade in diesem Jahr versenden die Menschen an den Feiertagen wieder verstärkt Weihnachtspostkarten. Gerade jetzt haben wir genügend Zeit, unseren Freunden und Bekannten handgeschriebene Karten zu schicken. Auch das macht in der Vorweihnachtszeit Freude. Lebt euch dabei auch ruhig kreativ aus, benutzt Klebebilder oder malt selbst kleine Weihnachtsbäume und Geschenke, um der Karte einen noch persönlicheren Touch zu verleihen.

Weihnachtsfilme schauen

Netflix und andere Streaming-Anbieter haben jede Menge Weihnachtsfilme im Angebot. Und auch im Fernsehen laufen gerade schon viele Filme zum Thema Winter, Schnee und Weihnachten. Neben den Klassikern «Schöne Bescherung», «Tatsächlich Liebe» oder «Kevin allein zu Haus» bieten Netflix, Amazon und Co. eine ganze Reihe an neuen Produktionen an. Oder ihr schaut einfach den Grinch in Dauerschleife, danach könnt ihr in der Abschlussszene besser mitsingen als der Grinch höchstpersönlich!

Geschenke vorbereiten

Was wäre ein Weihnachten ohne Geschenke? Gerade jetzt haben wir besonders viel Zeit, um uns Gedanken darüber zu machen, wie wir unseren Liebsten eine Freude bereiten können. War man in den letzten Jahren besonders gestresst in der Vorweihnachtszeit, so kann man es in diesem Jahr viel ruhiger angehen. Unterstützt dabei auch gerne Lokale Geschäfte – über überfüllte Einkaufszentren regen wir uns doch beim wöchentlichen Einkauf eh schon genug auf.

Wer keine Geschenke kaufen will oder kann, sollte sich die Zeit nehmen, es mit «Do-it-yourself»-Ideen zu versuchen. Da macht nicht nur das Schenken, sondern auch schon der kreative Prozess Freude. Wenn dann die hübsch eingepackten Päckchen in glitzerndem Weihnachtspapier unter dem Baum liegen, ist die Freude nicht nur bei den Kindern groß.

